“Lo que hacen en 5 años se les cae”, acusa Lía Limón tras caída de Tren Interurbano

La alcaldesa de la demarcación Álvaro Obregón, Lía Limón, criticó el colapso de la estructura del tren interurbano por falla de grúa hidráulica.

“Llevan cinco años sin poder concluir el tren y lo que hacen lo hacen mal y se les cae como se les cayó el metro y todo lo que hacen”, declaró la alcaldesa Limón para Milenio.

“Me parece lamentable. Primero porque es una obra que ya habían inaugurado, obras que inauguran sin concluir”, señaló la panista para Milenio TV.

Los hechos ocurrieron en Av. de Las Torres y Calz, de la Minas, en la colonia Observatorio de la alcaldía Álvaro Obregón, por lo que al ser cuestionada sobre los hechos, la panista Lía confirmó que este accidente sucedió dentro de la demarcación.

“En efecto, ahorita ya estoy trasladándome para allá, pero me han dicho que se cayó la estructura (...) muy cerca de observatorio (...) entiendo que no hay personas lastimadas, pero me parece lamentable”, destacó Lía Limón.

De acuerdo con los reportes, en el lugar se estaban realizando obras del Tren México-Toluca cuando una de las estructuras de concreto que se estaban colocando cayó sobre dos automóviles, uno de ellos era un taxi de la Ciudad de México (CDMX) y una camioneta.