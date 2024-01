Jorge Álvarez Máynez desea “una contienda de altura” para mexicanos

El precandidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, compartió uno de los objetivos de su participación a contender por la presidencia de México.

“La mejor manera de ofrecerle una contienda de altura a las personas es debatiendo, contrastando ideas”, declaró el único hombre precandidato a la presidencia.

A través de un ‘post’ en la plataforma ‘X’, el abanderado de Movimiento Ciudadano compartió un video de un fragmento de entrevista que tuvo para Milenio TV, donde señaló que “una democracia que se mide en spots de 30 segundos, que además no todos tenemos los mismos tiempos, no me parece que es la democracia que merecemos las mexicanas y los mexicanos”.

Asimismo, el precandidato del movimiento naranja, remarcó su deseo de enfrentar a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez en un debate semanal.

“Creo que podemos ir a universidades, medios de comunicación, tener una profundidad sobre diversos temas y que la gente nos compare, contraste y que se dé cuenta de quién está preparado para dirigir al país”, aseveró Máynez.

Lo he dicho desde 2016, menos spots y más debates para que la gente se de cuenta quien está preparado para dirigir el país. 🇲🇽 pic.twitter.com/VpHBP5NFnR — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) January 17, 2024

¿Cuándo son los debates presidenciales?

De acuerdo con el INE, serán tres debates donde los precandidatos presidenciales de México se enfrentarán para exponer sus ideas ante distintos temas.