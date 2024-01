¡No hay medicinas! Pacientes protestarán en Megafarmacia del Bienestar por desabasto

Después de que la abogada Andrea Rocha, integrante de la Unión Nacional contra el Desabasto, denunció a Publimetro el desabasto de medicamentos en la Megafarmacia del Bienestar que padecen algunas de las pacientes a las que represent , y de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que es falso y que se trata de una campaña mediática, Rocha emplaza al presidente a demostrar que existen los medicamentos o renunciar; mientras que afirma que los pacientes se están preparando para manifestarse en la instalación inaugurada el pasado 26 de diciembre.

Cuestionada sobre los casos de las mujeres Irma, Joana y Miriam, cuyas recetas no surtidas a principios de año están en posesión de Publimetro, Rocha actualizó que ya recibieron atención y en algunos casos avanzaron en recibir los medicamentos; sin embargo, no fue debido a la Megafarmacia del Bienestar.

“A la señora Irma le dieron su medicamento, pero a través del convenio que tenemos con el IMSS. De hecho, yo volví a marcar a la megafarmacia al día siguiente y pues seguía diciendo que todavía no lo tenían”, explicó Rocha. “En el caso de la señora Joana, ella acudió a una consulta médica en la Ciudad de México. Ella es de Michoacán, pero derivado del convenio que tenemos, la citaron en el Hospital de la Raza y le dieron una consulta para darle el tratamiento. Aún no se lo dan, pero pues ya es un avance en el tema, porque ya se lo prescribieron nuevamente”, destacó.

“El otro caso, de la señora Miriam, ella tenía su receta de ácido fólico el día 5 de enero, y no se lo dieron en su clínica. Ella marcó a la megafarmacia el lunes 8 y le dijeron que ya la receta estaba vencida y que fuera de nuevo a su clínica para que le dieran otro folio. Lamentablemente, ni tan siquiera le supieron dar una respuesta de que existía o si no tenían su medicamento”, comentó.

Para Rocha, “Lamentablemente, lo que el presidente decía de que en la Megafarmacia del Bienestar atendía en 48 horas, pues lamentablemente es falso. Nosotros no tenemos una respuesta favorable. Estamos cansados de falsas promesas. Ya son cinco años. Y qué triste que todavía no pueda resolver ese problema. Digo, ya su mandato está por terminar y, sobre todo, que salga y diga en la mañanera mentiras. Que utilice el tema y que diga puras falsedades, eso me parece grave”, explicó.

3 preguntas con

Andrea Rocha, abogada integrante de la Unión Nacional contra el Desabasto

En entrevista con: Andrea Rocha, abogada y activista por los derechos a la salud en México (@Andrearocharm) (X: @Andrearocharm )

P: El presidente señala que hay una campaña mediática al señalar desabasto en la megafarmacia...

– Los pacientes no son políticos, son ciudadanos. Los niños no son políticos, son niños y obviamente, si uno va a una clínica, es porque va con la esperanza de que ahí están sus medicamentos; no que te digan que no te los van a surtir.

Nosotros tenemos hasta las recetas que no están surtidas, y que dicen “pendiente”. Tenemos también hasta cuando no te realizan un estudio porque dice “sin presupuesto”.

Hay que recordar que hoy en día ya ni tan siquiera los aparatos del sector salud funcionan por falta de mantenimiento.

P: ¿Qué pasos siguen en su denuncia de desabasto?

– Nosotros estamos organizándonos para protestar en la megafarmacia. Iríamos aproximadamente 100 pacientes con receta en mano. Algo que he mencionado, yo exhortaría al presidente López Obrador a que nos acompañe, que vayamos con todos los pacientes a que realmente les surtan sus medicamentos para constatar que efectivamente ahí están.

Si él dice que tienen los medicamentos de todo el mundo, pues yo esperaría que tuvieran los medicamentos que los mexicanos necesitan, ¿no?

Que él y los medios de comunicación nos acompañen. Y si los tienen, la verdad es que yo le pediría una disculpa pública y me retiro, porque a mí me ha dicho que pertenezco al cartel de los ampareros, que porque me dedico a amparar. Ha dicho que los papás son comprados, que somos falsos. Digo, muchos de ellos a veces no tienen para comer.

Y si no están, pues yo le pediría que renuncie. ¿Por qué razón? Pues porque ya son cinco años. Cuando una persona tiene un cargo público es porque sabe la responsabilidad que implica ese cargo. Entonces, si él no va a solucionar el problema, pues yo lo exhortaría a que renunciara.

¿Cuántas veces ha dicho “Ahora sí van a llegar los medicamentos o me dejo de llamar Andrés Manuel”? Nosotros ya no queremos más ocurrencias. Si él no puede, que renuncie y que llegue alguien que realmente sí vaya a garantizar el abasto de medicamentos en todo el país.

Hay una prueba muy sencilla: él dice que las vacunas están y que están en todo el país, entonces, ¿por qué razón están saturados los hospitales nuevamente de personas con Covid?

Yo exhortaría al presidente a que tenga, por lo menos, la decencia de contestarnos. Nosotros llevamos cinco años y lo mínimo que nos merecemos es una respuesta de él. Tenemos cinco años esperando y que él no nos pueda contestar, me parece una burla. Le exhortaría a que me contestara y que vayamos juntos a la megafarmacia.

P: ¿Cuándo planean ir a la Megafarmacia del Bienestar a manifestarse?

Estamos organizando porque, como vienen también pacientes con hemodiálisis, pues ellos están tres días en el hospital y tres días en su casa. Entonces, tenemos que estar viendo también ahí ese tipo de situaciones.

La vez pasada que vinieron a manifestarse al aeropuerto, de hecho, una de las pacientes se puso mal porque ellos no deberían estar manifestándose. Deberían estar en los hospitales, pero a esto nos orilla este gobierno para ser escuchados. ¡Qué lamentable!.