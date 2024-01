Uso de medicamentos caducos puede crear nuevas enfermedades más resistentes

El mal manejo de medicamentos caducos puede generar enfermedades nuevas o más resistentes, poniendo en riesgo la salud humana; asimismo, se estima que casi el 95% de las medicinas que ya expiraron no tienen el tratamiento adecuado pues suelen ser consumidas por enfermos esperando que los cure del padecimiento o son tirados a la basura sin ninguna previsión sanitaria, advierten el Inegi y las principales universidades de México.

Al respecto, existe una iniciativa local en la Ciudad de México (CDMX) que pretende vincular a usuarios, industria y autoridades para que el principal generador de estos desechos instale centros de recolección y los mecanismos necesarios para evitar que cientos de toneladas de medicamentos caducos afecten la salud de millones.

De acuerdo con cifras del Inegi, sólo el 5.5% de los medicamentos caducos tienen un tratamiento adecuado para su desechamiento, lo cual se traduce en poco más de 175 toneladas anuales recolectadas tan sólo en la Ciudad de México, de acuerdo con el Sistema Nacional de Gestión de Residuos A.C. (Singrem); es decir, existe un subregistro en el desperdicio que podría llegar hasta las 3 mil 180 toneladas solamente en la capital nacional.

Donatón, es una recolección de medicinas taparoscas así como diversos utencilios para habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc Los medicamentos caducos mal desechados podrían fortalecer a las enfermedades (Cuartoscuro)

El estudio del desecho de los medicamentos caducos no ha sido prioridad para la mayoría de las instituciones, pues la información que se compila al respecto no es continua; sin embargo, se cuentan con datos como los proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), quien señala que el 94.5% de las medicinas que expiraron se tira en contenedores públicos, se las lleva el camión de la basura, se vierten al drenaje, se donan o tienen como destino algún método de desecho no adecuado.

En cambio, sólo el 5.5% es desechado adecuadamente en centros de acopio, en farmacias o en servicios de recolección especializados; sin embargo, de acuerdo con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esto podría generar daños a la salud humana a largo plazo por dos motivos: el contacto directo con bacterias en vertederos de basura o desagüe, o con una mala eficacia si se consumen.

Por un lado, si los medicamentos caducos terminan en vertederos públicos o si son tirados a través del desagüe, el medicamento podría entrar en contacto con bacterias, las cuales, al estar expuestas a sustancias activas como antibióticos, generarán mayor resistencia al fármaco, creando así nuevas variantes más resistentes a las medicinas comunes.

Asimismo, si un paciente decide ingerir su medicamento caduco, la eficacia de éste no será la misma que si estuviera en buen estado, por lo que la enfermedad continuaría causando estragos en en enfermo y, al mismo tiempo, generaría resistencia al tratamiento.

Se espera que con la recolección de medicamentos, estos productos no lleguen a los rellenos sanitarios (Especial) (Juan Pablo Pino)

¿Qué pasa si tomo un medicamento caduco?

Ante el probable consumo de medicamentos caducos como parte del tratamiento para una enfermedad leve como un resfriado o para combatir el dolor de cabeza, Gencat señala que no es una situación alarmante, pero, en caso de hacerlo para tratar alguna enfermedad grave padecimiento crónico, el paciente deberá volverse a tratar con el doctor para que se compense la potencial falta de eficiencia en el tratamiento.

Además, recomienda una custodia responsable de los medicamentos, pues factores como la luz solar, la humedad o la temperatura intervienen negativamente en la integridad de los fármacos, lo cual podría adelantar su caducidad y comprometer el éxito del tratamiento.

¿Cómo se deben desechar los medicamentos caducos?

La Secretaría de Gobernación (Segob) tiene publicado un manual que funge como guía para el adecuado deshecho de los medicamentos expirados. En éste se hace referencia a las medidas mínimas necesarias para poder deshacerse de este tipo específico de desecho, donde se señala que las medicinas caducas se pueden regresar al fabricante o se tiran en contenedores especiales.

Aunado a esto, existen campañas de asociaciones civiles dedicadas a esa tarea en particular, por ejemplo, Singrem realiza jornadas de recolección a través de diferentes mecanismos. Al respecto, informa que la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) encabezan la lista de entidades que más medicamentos caducos genera con el 24% y 20%, respectivamente.

Con esta iniciativa esperan reducir la venta de medicamentos caducos en los mercados (Getty Images)

Sus campañas consisten en establecer vínculos con instituciones para colocar centros de recolección o botes de basura especializados dedicados a las medicinas caducas. Después, éstas son transportadas a sus instalaciones para finalmente ser incineradas.

Iniciativa para controlar las medicinas caducas

Finalmente, está la propuesta de Elizabeth Mateos, diputada local de la CDMX que busca la alcaldía de Iztacalco por Morena, quien propuso un punto de acuerdo para que la Secretaría de Salud y la Agencia de Protección Sanitaria locales definan mecanismos de recolección de medicinas caducas en las 16 alcaldías de la capital nacional.

Las opciones pensadas por Mateos Hernández van desde la instalación de botes de basura específicos en ciertas zonas de la ciudad (como la recolección de baterías o desechos clínicos), hasta la programación de un día específico para recoger medicinas a través de los servicios de basura de la CDMX (como los días programados para la basura orgánica e inorgánica).

Sin embargo, para evitar la reventa de medicamentos caducos en los mercados de la ciudad, la legisladora local explicó a Publimetro que no basta con la programación de un día en los servicios de basura o la instalación de basureros específicos, sino que las autoridades deben informar a la ciudadanía, a través de campañas de concientización, cómo es que se deben de desechar los diferentes tipos de medicamentos.

¿Es el mismo trato que recibe un jarabe a una pastilla o una píldora? Ante la probable negativa en esta pregunta, la diputada precisó que este punto de acuerdo debe ser claro con las instrucciones dirigidas a la ciudadanía para evitar mal uso de estos recursos.

Finalmente, adelantó que será este miércoles 24 de enero cuando se presentará esta iniciativa ente el Congreso de la Ciudad de México y, gracias al contacto que realizó previamente con sus colegas, estimó que la reforma a la recolección de medicamentos será un éxito.