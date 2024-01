¿Sheinbaum abre Onlyfans? Claudia y ‘palomilla’ bromean con pregunta de internauta

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por Morena, PT y PVEM, fue cuestionada sobre el famoso sitio azul, durante una transmisión en redes sociales.

“¿Only fans yesterday?” leyó en voz alta la abanderada de la alianza ‘Sigamos Haciendo Historia’ por lo que su equipo inmediatamente reaccionó diciéndole “eso no doc”.

Entre risas, el equipo “palomilla” y la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum, tomaron con humor el comentario que una persona le hizo en el live que se transmitió en las redes sociales de la exjefa de gobierno de la CDMX.

“¿No? ¿Ese no? ¿Por qué?”, respondió Sheinbaum después de que su equipo le indicara que omitiera ese comentario.

“¿Por qué? ¿Eso no? Ya me dijeron aquí que no. No sé por qué, pero que me lo explique después la palomilla. Algo mal. Ah, la palomilla no aprobó eso. Yo no sé nada, quién sabe por qué… ¿Ya la regué en algo?”, dijo la candidata a contender por la presidencia de México, quien aún mostraba curiosidad sobre el tema.

“Usted no tiene por qué saber, doc”, le respondió una chica detrás de cámaras.

Ante la confusión por la sugerencia de su equipo, la candidata presidencial de la 4T dijo “ya después me explican, fuera del aire me explican por qué no”.

¿OnlyFans? Claudia Sheinbaum revela si tendría una cuenta en esa plataforma

¿Qué es el Onlyfans?

Es una plataforma de paga donde creadores digitales comparten con los suscriptores material exclusivo, entre ellas fotos y videos de diversos temas de interés. Sin embargo, este sitio se reconoce más por ser una app donde personas comparten contenido erótico.