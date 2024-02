“Yujab tu wok da tok”, frase en inglés de Xóchitl Gálvez que se viralizó

La candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, fue blanco de burlas en redes sociales por unas palabras que pronunció en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, pues quiso expresarse en inglés, pero la pronunciación le hizo una mala jugada.

“Presidente Biden, yujab tu wok da tok (you have to walk the talk)”, dijo Gálvez en una parte de su discurso que fuel que se vitalizó y se subtituló para hacer evidente su error en la pronunciación para decir que el presidente de Estados Unidos tiene que predicar con el ejemplo.

“De la escuelita de inglés a la que van Peña Nieto y López Dóriga, les traemos a su mejor alumna”, escribió el caricaturista Rapé.

“En las elecciones del 18 se burlaron de @lopezobrador_ porque no hablaba inglés. Imagínense la vergüenza en la derecha por lidiar con una candidata @XochitlGalvez que no habla inglés, y va a hacer el ridículo. Lo peor: acá hay una Dra. @Claudiashein que habla perfecto inglés”, escribió @ElNigrom4nTe.

“Trascendental e histérico mensaje de Xóchitl Gálvez en Washington: “Presidente Biden yujab to wok da tok”. Más digno hubiera sido hablar en español. De Peña ajena esta mujer que representa al PAN y al PRI y está al servicio de la oligarquía”, comentó Epigmenio Ibarra.

En redes sociales incluso compararon este momento con una video del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando su lengua se trabó y no pudo pronunciar correctamente frases en inglés en el World Future Societys de 2008.