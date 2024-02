Promete AMLO respetar resultados de la elección presidencial, aunque no favorezcan a la 4T

Entre broma y broma, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que respetará los resultados de la elección presidencial del próximo 2 de junio, incluso en el escenario de que no favorezcan a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición oficialista.

“Cambia de ejemplo”, dijo López Obrador ante la pregunta de si respetaría los resultados en caso de que triunfe la oposición; frase que remató con una carcajada.

Ya en un tono serio, el presidente señaló. “Sí, en la democracia es así. Es el pueblo el que manda. Pero, hay que pensar en la canción de Chava Flores: ‘¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?’”, expresó también entre risas. La expresión “¿A qué le tiras?” también se interpreta como “¿A qué aspiras?” o “¿En qué piensas?”.

“El pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta, se tienen que obedecer, porque esa es la democracia. El pueblo manda. Y si se equivoca, vuelve a mandar. Y lo voy a decir, la voz del pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia”, añadió

López Obrador recordó que, en lo personal, le debe “todo al pueblo”. “Es el pueblo el que nos ha sacado a flote en los momentos más difíciles, cuando me destituyeron cuando era jefe de Gobierno, ¿quién me sacó a flote? El pueblo. Cuando estaba muy difícil la situación en Tabasco, al inicio de nuestro movimiento, ¿quién nos acompañó? El pueblo. Cuando la ola azul, con la mentira del cambio, ¿quién me respaldó? El pueblo.