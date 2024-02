AMLO rechaza que el gobierno le compre Telmex a Carlos Slim

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la posibilidad de que el gobierno de México nacionalice o compre Telmex, después de que el ingeniero Carlos Slim reveló que “ya no es negocio”.

López Obrador fue cuestionado sobre declaraciones de Slim, donde mencionó. “No, para nada. Y le ha ido bien a Carlos Slim porque es un buen empresario, como le ha ido bien a otros, casi a todos los empresarios. Ya he dicho varias veces que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro”, comentó.

También puedes leer: Carlos Slim reconoce que tiene diferencias con el presidente AMLO

“Ellos están constatando de que está funcionando nuestro modelo económico, lo que llamamos el humanismo mexicano, que es único. Y no lo patentamos porque queremos que se aplique en todos lados. Estamos demostrando de que si no hay corrupción, si no hay lujos en el gobierno, si no hay impunidad, se puede lograr una sociedad mejor, en beneficio de todos. ¿Qué venía pasando? Que ya era una decadencia lo que padecía el país”, añadió el presidente.

López Obrador reconoció que suele tener diferencias con Carlos Slim, sin embargo, señaló que es un hombre respetuoso de la investidura presidencial y con quien se puede dialogar, a pesar de que no haya coincidencias.