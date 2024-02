Debate presidencial: ¿Por qué Morena no quiere que ITESO se encargue de las preguntas?

Movimiento Regeneración Nacional (Morena), declinó la decisión de las autoridades electorales después de que éstas designaron a Signa Lab, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), como la responsable para recolectar las preguntas que los ciudadanos enviarán a los candidatos presidenciales en el primer debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral, el próximo 7 de abril; acusando falta de imparcialidad en la contienda presidencial.

Aunque lo llamativo de esta situación es que no fue todo Morena quien rechazó a esta compañía ya que los representantes de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ ante el INE, no impugnaron la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), entonces ¿Quiénes no aprueban a Signa Lab y por qué?, aquí en Publimetro México te explicamos.

El pasado jueves 8 de febrero, el Consejo General del INE realizó una sesión extraordinaria donde expusieron el acuerdo para establecer a Signa Lab, coordinado por Rossana Reguillo, académica egresada de la Universidad ITESO; como la empresa que filtrará las dudas que los mexicanos tienen respecto a los candidatos presidenciales durante su primer encuentro donde expondrán ideas y propuestas sobre los temas de educación, salud, combate a la corrupción, transparencia, no discriminación y grupos vulnerables, y violencia en contra de las mujeres.

De acuerdo con autoridades electorales, “el Laboratorio de Innovación Tecnológica y de Estudios Interdisciplinarios Aplicados adscrito al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)”, será la “instancia académica responsable de la selección y procesamiento de las 108 preguntas” ya que cuenta con “las condiciones técnicas y operativas para cumplir con la metodología propuesta por el Instituto”.

Sin embargo Sergio Gutiérrez Luna, diputado y representante de Morena en el INE; el consejero y diputado guinda, Mario Llergo y Gerardo Fernández Noroña, diputado por el PT y vocero de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, no se opusieron ante la decisión de las autoridades electorales.

¿Quién desaprobó la decisión del INE?

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, desaprobó la asignación que el INE hizo, ésto a dos días después de la decisión del órgano electoral, señalando que la postura de Rossana Reguillo va contra los principios y objetivos del movimiento guinda.

“Es sabido que su titular Rossana Reguillo no simpatiza con la cuarta transformación”, acusó el líder de Morena.

Mientras que la precandidata presidencial por Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, defendió la postura del presidente del partido guinda.

“Se seleccionó al ITESO como la institución, no pública, para poder seleccionar las preguntas y demostró claramente Mario Delgado cómo la directora del ITESO pues está en contra de la Cuarta Transformación”, declaró la abanderada de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, —aunque es importante destacar que Rossana Reguillo coordina las investigaciones y no la dirección como la abanderada de Morena, PT y PVEM señaló—.

Esta es la impugnacióm de Morena en contra de @Signa_lab vs el acuerdo por el que se designa a la empresa que hace parte del ITESO, por presuntamente "atentar contra el principio de neutralidad en el proceso de selección de preguntas" para el primer debate presidencial.



— Laura Brugés (@LauraBruges) February 12, 2024

ITESO responde a las acusaciones

Rossana Reguillo, coordinadora de Signa Lab (ITESO) aseguró que “no hay manera de hacer trampa”, respondiendo al temor del líder de Morena y de la candidata virtual, Claudia Sheinbaum durante una entrevista para W Radio.

“Recibimos la invitación, que yo tomé como un reconocimiento a la seriedad del trabajo del laboratorio, y nos mandaron la metodología. Revisamos paso por paso y reenviamos una propuesta metodológica”, detalló Reguillo.

Además, Rossana explicó que en ITESO “tenemos el compromiso de que 3 días después del debate debemos entregar un informe para permitir que, con la anuencia del INE, se abra todo y cualquier especialista pueda verificar paso por paso qué herramientas se utilizaron, no hay manera alguna de hacer trampa”.

Por unanimidad, el Consejo General del @INEMexico aprobó que @Signa_Lab #ITESO sistematice las preguntas para el primer debate presidencial gracias a su rigor metodológico y trayectoria, y a que propuso un proceso verificable.

¿Cómo seleccionará ITESO las preguntas?

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) convocó a personas mayores de 13 años para que envíen hasta seis preguntas dirigidas a Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez, para el primer debate presidencial.

Una vez que el INE publique la plataforma, los participantes deberán llenar un formulario con sus datos básicos, como edad y entidad de residencia.

En cuanto a las preguntas, las autoridades electorales establecieron que “las preguntas no deberá incluir manifestaciones que impliquen un discurso de odio, inclinación partidista, ideológica, religiosa o cualquier manifestación de violencia o discriminación, aparte de que habrán de plantearse de forma general y no dirigidas a una candidatura en específico”.

Las 108 preguntas, que ITESO seleccione, serán entregadas durante las primeras 12 horas del miércoles previo al primer debate agendado el 7 de abril, mismas que serán planteadas por los moderadores que se asignen para este primer enfrentamiento entre los aspirantes a contender por la presidencia de México el próximo 2 de junio.