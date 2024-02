“¡Misión cumplida!”: AMLO promete continuidad en el próximo sexenio al inaugurar rompeolas en Oaxaca

La tarde de este lunes, desde Salina Cruz, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a donde quiera que va la gente “está muy contenta” y que “por eso puedo decirles que va a continuar la Transformación”.

“Yo me voy a retirar, me voy a jubilar porque soy Maderista. No se olviden de los principios, los principios son todo. Los ideales. Acuérdense lo que decía el apóstol de la democracia: “Sufragio efectivo, no reelección”, añadió el mandatario.

“Además, les repito, me siento muy tranquilo porque la persona que va a sustituirme es extraordinaria, esa persona piensa igual que ustedes, igual que yo. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? Además, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero”, dijo el mandatario, concluyendo: “La felicidad –ya lo saben– es estar bien con uno mismo. Estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Cuando yo termine, dentro de siete meses, podré decir ¡Misión cumplida!”, agregó.

Rompeolas en Salina Cruz, una obra de visión histórica: AMLO

López Obrador afirmó que la obra realizada en Salina Cruz, Oaxaca, es muy importante y de visión histórica, pues se buscaba “desde que se invadió México”.

“Para dimensionar la importancia que tiene esta obra: desde la invasión europea, desde que estaba en el trono el monarca Carlos V en España, le pidió a Hernán Cortés que viniera aquí para que buscara un paso para unir el Pacífico con el Atlántico. Cortés no le dio mucha importancia al proyecto, aunque otros monarcas siguieron insistiendo”, añadió.

En la inauguración del Rompeolas del Puerto de Salina Cruz, #Oaxaca, con una inversión superior a 5,900 millones de pesos. Esta obra forma parte del Corredor Interoceánico del #IstmoDeTehuantepec que es un proyecto integral que conectará el Océano Pacífico con el Golfo de México.… pic.twitter.com/zMkR4oEXeD — Juan Pablo de Botton (@JPDeBotton) February 26, 2024

El mandatario afirmó que la inauguración del rompeolas será vital para el Corredor del Istmo, y servirá para posicionar la región como una alternativa ante el Canal de Panamá.

“Este rompeolas va a permitir que puedan arribar barcos de gran calado, que necesitan profundidad”, explicó el mandatario. “Este puerto [Salina Cruz, Oaxaca] tiene la profundidad suficiente para los grandes barcos llamados “post Panamá”, barcos de carga con contenedores enormes. Con este rompeolas van a poder llegar esos barcos y eso lo hace muy especial”, añadió.

López Obrador señaló que no busca competir contra Panamá. “Nosotros no deseamos que le vaya mal al pueblo de Panamá, son nuestros hermanos. Les costó mucho obtener su independencia, recuperar su soberanía, porque se hizo el canal pero era administrado por Estados Unidos”, añadió. “No podemos desearles que les vaya mal, no vamos nosotros a competir con ellos. Yo creo que el crecimiento económico en el mundo alcanza, para todos si se maneja de manera equitativa”.