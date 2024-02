Periodista denuncia ataque de Cortázar tras cuestionar a Xóchitl en la ‘Mañaneta’

Máximo Allende, acusó que Max Cortázar, parte del equipo de la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, se acercó a él con el objetivo de intimidarlo después de haber cuestionado a la abanderada por el PRI, PAN y PRD, sobre su viaje a Nueva York.

“¡Tengo miedo, pero no soy cobarde! Fui amedrentado por el vocero de Xóchitl Gálvez al terminar mi participación en su “#mañaneta” como se consigna en diversos videos”, señaló el periodista.

“Sra. Xóchitl Gálvez, controle a su vocero, que en su casa y con su gente, se me acercó a increparme, me acusó de ser el representante de Morena ante el INE (...) la respuesta es: No lo soy, antes que usted se bajara de su escenario, usted me vio y me reiteró que me iba a hacer llegar la información”, declaro el periodista.

A través de redes sociales, el reportero compartió el video de su participación dentro de la ronda de preguntas que hay en cada conferencia matutina donde la abanderada presidencial por el PRI, PAN y PRD responde todas las inquietudes. Sin embargo, las preguntas de Máximo Allende no solo incomodaron a Xóchitl, también a Cortázar.

¿Por qué Cortázar se comportó así?

El pasado viernes, Allende interrogó a la candidata presidencial sobre su ‘xochitour’ en Estados Unidos, buscando profundizar en el tema de gastos, a lo que Max Cortázar lo señaló como representante de Morena, dando a entender que su presencia en la ‘Conferencia de la Verdad’ era un tipo de complot en contra de la candidata.

”Me acerqué a Cortázar pese a lo sucedido porque lo más importante para mí era la información, me acerqué para pedirle o darle mi número telefónico y la respuesta de su vocero fue ponerme su teléfono en mi cara, de forma invasiva para insistir: ‘si eres el representante de Morena’ mientras me mostraba mi perfil de LinkedIn”, detalló el reportero.

“Acto seguido sentenció, y cito, ‘Fue injusto lo que viniste a hacer’. Mi respuesta: No soy representante de Morena y los invito a leer mejor mi perfil, pues mi encargo como coordinador de la comunicación social en la representación concluyó en noviembre del 2023. Y su vocero remató: ‘¡Te excediste! ¡Te excediste!’, mientras me señalaba nuevamente con su dedo índice”, explicó Máximo Allende.

No es fácil asimilar que quien fuera vocero de Calderón te señale. Aquí mi versión de los hechos👇🏽 pic.twitter.com/90yl87wJFQ — Máximo Allende (@maximoam_) February 26, 2024

Tras los hechos que el periodista denunció a través de redes sociales, varias personas se han solidarizado y le han hecho llegar mensajes de apoyo, así como algunos personajes políticos, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el PT y coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales y Civiles de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

“No he oído un solo comentario de condena frente a las amenazas de @maxcortazarl a Máximo Allende. Toda mi solidaridad con el periodista”, mencionó la excorcholata petísta.