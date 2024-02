Fox afirma que “todo México” pide que Sheinbaum se baje de la contienda electoral

El expresidente Vicente Fox exigió a Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia de México, que se retire de la contienda electoral porque no tiene lo necesario para llegar a la titularidad del poder Ejecutivo.

Su petición la hizo en un video que publicó en su perfil de X, en donde el expresidente continuamente ataca a la candidata y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Claudia: tienes que deslindarte de este corrupto presidente que tenemos, no seas imita monos, no seas calca de un tipejo como López. Claudia, tú no vas a ser presidenta, no tienes las calificaciones, la honestidad, el comportamiento y la verdad que requiere para ser presidente de este gran país”, dijo Fox.

Añadió que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México nació en una cuna llena de corrupción creada por López Obrador, a quien también acusó de corromper al Poder Judicial.

“Claudia, olvídate de tus aspiraciones, naciste en la cuna de un corrupto que se llama López Obrador, que ha manoseado y corrompido al Poder Judicial. Tú ya no tienes autoridad moral, retírate de esta contienda y déjanos a los mexicanos construir el gran país al que todos aspiramos; Claudia, México entero te lo piden: retírate de este contienda electoral”.

El pasado 22 de febrero, Fox publicó un video en el que afirmó que Sheinbaum será la próxima presidenta de México, aunque dijo que sería un gobierno peor al de López Obrador.

“Tu seguidora, Claudia, no tiene nada que hacer en este país, no tiene nada que ofrecerle a México y a los mexicanos, es una mala calca tuya y será tan mala o peor presidenta de lo que tú has sido”.