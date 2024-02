Enrique Alfaro se deslinda de MC: “Yo no soy fosfo fosfo”

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, expuso su inconformidad sobre las decisiones que se han tomado dentro de Movimiento Ciudadano rumbo a “las elecciones más grandes en la historia de México”, lanzando críticas de manera indirecta a militantes del movimiento naranja.

“Yo no tengo ninguna identidad con ellos. Yo no soy fosfo fosfo. Yo no soy lo nuevo. Yo no soy arráncate compadre”, declaró Alfaro.

Durante una entrevista para un medio local de Guadalajara, Alfaro rechazó la comunicación y decisiones que los líderes del movimiento naranja han optado ante los perfiles que se han postulado para participar por un lugar en las elecciones del 2 de junio.

“Las cosas no iban bien, no se estaban haciendo bien, no se hicieron bien desde mi punto de vista y todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y esa apuesta política.

“Jamás voy a estar de acuerdo con esa noción de la política que la envilece, la banaliza. No puedo”, aseguró Enrique Alfaro.

“Eso que está pasando acá, (en MC) lo que he visto en las últimas horas: perfiles, personajes, narrativas. Me entristece mucho porque yo fui parte de la construcción de una alternativa que había llevado a ese proyecto nacional a convertirse en una posibilidad real”, detalló el gobernador de Jalisco para el programa Directo 24.

