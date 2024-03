“Les pido que no me busquen”: AMLO inicia gira ‘privada’ por 23 estados del país

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que iniciará una gira privada por 23 estados del país, con el objetivo de consolidar sus programas de gobierno, además de evaluar lo necesario para que, antes de que finalice su sexenio, México “tenga un sistema de salud mejor que el de Dinamarca”.

López Obrador informó de su agenda durante los meses de marzo, abril y mayo, previos a las elecciones presidenciales del 2 de junio próximo. Debido a la veda electoral, que inició este viernes, el mandatario no puede sostener actos públicos ni promover sus obras de gobierno.

El recorrido que el presidente realizará por 23 estados del país tiene como fecha límite el 21 de marzo, fecha en la que informó que realizará un evento para evaluar el sistema de Salud, así como IMSS Bienestar.

“Voy a hacer una gira por al menos 23 estados, este fin de semana voy a Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, a ver el tema de salud, no es ninguna reunión, ni con enfermeras, médicos y trabajadores de salud, es supervisar”, explicó.

También puedes leer: Violencia y pésima cultura política ponen en riesgo a la democracia en México: The Economist

El presidente pidió a los ciudadanos que no lo busquen para que las autoridades electorales no vayan a pensar que está haciendo algo indebido en periodo electoral.

“Estos días sin reunirme con ciudadanos y además les pido a los ciudadanos que no me busquen, para que no vayan a pensar que estoy haciendo algo indebido, pero tengo que seguir trabajado en consolidar el sistema de salud pública”, añadió.