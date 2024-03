“Se acabaron los abrazos”: Xóchitl enfoca 15 propuestas en tema de seguridad

La candidata presidencial por la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, Xóchitl Gálvez, compartió el resumen de los primeros tres días de campañas electorales rumbo a las elecciones presidenciales del 2 de junio.

“De la seguridad me encargo yo. No le voy a echar la culpa a Calderón, no le voy a echar la culpa a Peña Nieto y cuando sea presidenta tampoco le voy a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador”, aseguró Xóchitl Gálvez.

Durante su conferencia matutina, ahora nombrada “Sin miedo a la verdad”, Gálvez destacó que en tan solo tres días recorrió siete punto de la república mexicana como parte de su campaña electoral donde por 90 días buscará aceptación social a través de propuestas, centrándose en el tema de seguridad.

“Esta estrategia toma en cuenta el desastre en el que estamos recibiendo el país, que el territorio mexicano está en manos de la delincuencia organizada, al menos una buena parte, por lo menos el 30% del territorio”, mencionó la abanderada del PRI, PAN y PRD.

Actuaremos con la fuerza de la ley y la capacidad del Estado para castigar a los criminales y darle paz a los mexicanos.



Se acabaron los abrazos para los delincuentes.



En el #MxSinMiedo que vamos a construir no habrá ninguna concesión ni cortesía con ellos. La ley será la ley.… pic.twitter.com/9TB4I7y6wq — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 4, 2024

La candidata presidencial de ‘Corazón y Fuerza por México’, criticó a su oponente Claudia Sheinbaum así como al gobierno actual encabezado por Andrés Manuel López Obrador, asegurando que “se acabaron los abrazos”.

“Lo que yo estoy proponiendo es fortalecer a las policías municipales”, señaló la abanderada a contender por la presidencia de México el próximo 2 de junio.

Asimismo, Gálvez busca que los elementos de las Fuerzas Armadas, soldados y marinos sean respetados.

¿Qué propone Xóchitl Gálvez en tema de seguridad?

1. Actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado

“Ninguna concesión, ni cortesía al crimen organizado. Se acabaron los abrazos para los delincuentes. Toda la empatía y fuerza del Estado para atender las demandas de justicia de las víctimas”.

2. Recuperar el respeto por la vocación las Fuerzas Armadas.

“Vamos a sacar a soldados y marinos de las tareas civiles y de las ocurrencias y caprichos que las distraen de sus misiones fundamentales. Vamos a reenfocarlas al combate de las organizaciones criminales más violentas. Defenderán a México de la mayor amenaza a nuestra soberanía: el control territorial del crimen organizado. En el futuro se aprovecharán las grandes capacidades de las Fuerzas Armadas en materia de tecnología, inteligencia y entrenamiento”, señaló Xóchitl

3. Nuevas policías con poder para vencer al crimen.

“Sin policías municipales y estatales fuertes nunca habrá paz. Presupuesto, tecnología y equipo serán transferidos a los gobiernos subnacionales”.

“Fundaremos la Universidad Nacional para la Seguridad. Todos los policías, en un término de seis años, tendrán una formación homologada”.

“Vamos a duplicar el número de policías en los estados y municipios de alto riesgo; el proceso partirá de elementos certificados y con una formación homologada”.

“Salario profesional para policías; escalafón nacional único y evaluable; y sistema pensionario homologado. Además, se garantizarán los recursos para crédito a la vivienda, seguros de vida, seguros de gastos médicos y becas para sus hijos. Las policías serán tratadas con la dignidad y el respeto de quienes garantizan la seguridad y la paz de nuestras comunidades”

“Ninguna familia de la policía fuera de la clase media”.

4. Un gran acuerdo nacional que convoque a los tres órdenes de gobierno, al Congreso Federal y a la sociedad para lograr la paz.

“Vamos a construir un nuevo sistema nacional de seguridad en el cual se discutan, analicen, aprueben y evalúen las estrategias. Vamos a propiciar la colaboración entre la federación, estados, municipios y las organizaciones de sociedad civil. No más abandono a la obligación de enfrentar al crimen”.

“Vamos a recuperar los recursos del Fortaseg y del Fortamun para apoyar a los estados y municipios en el mejoramiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia”.

“Tendremos un nuevo federalismo presupuestal en materia de seguridad. Municipios y estados requieren recursos para mejorar sus instituciones de seguridad”.

5. Justicia

“Vamos a duplicar el número de fiscales locales y federales y del personal que los auxilia, así como trasferir fondos para modernizar las fiscalías locales y a mejorar los sistemas que las evalúan”.

“Duplicaremos el número de juzgadores locales en el país. Vamos a transferir recursos y a pactar con los gobernadores para que sea prioridad de ellos mejorar la justicia”.

“Invertiremos en laboratorios forenses y de identificación de cuerpos. Aumentaremos sustancialmente el número de peritos”.

“Un código penal nacional, donde los delitos más comunes tengan las mismas redacciones. Los estados podrán tener tipos penales que atiendan las particularidades de cada uno”.

“Resolveremos el rezago de justicia en los primeros cuatro años del gobierno”.

“Ampliaremos el marco normativo para la debida protección a las víctimas”.

“Vamos a mejorar el marco jurídico que protege a las mujeres. Regresaremos a la construcción de centros de protección, defensa y atención de las mujeres. Con el auxilio de la Cámara de Diputados vamos a contar con el presupuesto para atender a las mujeres”

“Implementaremos el Plan de Transparencia, Rendición de Cuentas y Anticorrupción en las instituciones de seguridad”.

6. Volver a la Guardia Nacional “realmente Guardia” y “realmente nacional”.

“La corporación estará bajo un mando civil. Será realmente Guardia, porque vamos a darles la orden de combatir a la Delincuencia y realmente Nacional, porque vamos a duplicar de 150 mil a 300 mil sus integrantes para que tengan presencia permanente en las regiones más afectadas por la violencia”.

7. Uso de la tecnología y la inteligencia.

“Con los mayores avances en materia de tecnología, vamos a complementar las tareas de las fuerzas del orden en su lucha contra el crimen. Existen las herramientas para localizar las columnas armadas que asolan a municipios y comunidades, y de esta manera desarticularlas”.

“Aprovecharemos y reforzaremos la capacidad instalada para convertir a la inteligencia en el elemento de éxito en la búsqueda de la paz”.

8. Construir al menos una prisión de máxima seguridad y alta tecnología.

“Las cárceles ya no serán las escuelas de los delincuentes”.

“En coordinación con los gobiernos estatales, las prisiones federales podrán recibir personas de alto nivel de peligrosidad”.

“En entidades como el Estado de México el porcentaje de hacinamiento del sistema penitenciario estatal es del 242%. Esto representa una violación a los Derechos Humanos y un riesgo a la seguridad de las personas en condición de cárcel”.

9. Contener y reducir a las organizaciones criminales más violentas y agresivas.

“Construiremos treinta y dos equipos policiales de reacción. La fuerza de los criminales ya no será mayor a la de las autoridades”.

“Se pondrá prioridad en aquellas bandas que extorsionan y amenazan comunidades y pequeños negocios y las que atacan a personas y transportistas en las carreteras”.

“Definir la lista de los delincuentes más peligrosos y de los generadores de violencia para llevarlos a la cárcel en los primeros dos años de gobierno”.

“Pedir la extradición a México de todos los delincuentes que cometieron delitos en el país y están libres en otras naciones, inclusive, los que tienen libertad por beneficios otorgados por juzgadores extranjeros. Acá nadie será impune y los vamos a castigar”.

10. Garantizar un sistema de justicia cívica

“Los conflictos de carácter civil y bajo nivel de violencia o conflicto social deberán resolverse de manera fácil, rápida y expedita, y evitar así que escalen en acciones que afecten la seguridad y la paz de las comunidades”.

11. Derechos humanos como garantía de la paz.

“Será prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas”.

“Este país no puede seguir ignorando la herida abierta por los miles de mexicanos desparecidos”.

“Vamos a reconstruir y apoyar las instituciones que garantizan la protección de los derechos humanos y atenderemos todas las recomendaciones nacionales e internacionales”.

“Tendremos el mejor sistema de protección para defensores de los derechos humanos. Impulsaremos un diálogo permanente con ellos”.

“Instalaremos un consejo para la escucha permanente de las organizaciones de la sociedad civil. No más confrontación con la ciudadanía”.

“Reanudaremos la participación activa y propositiva de México en los organismos multilaterales, atenderemos sus recomendaciones y promoveremos el intercambio de ayuda”.

12. Atención a víctimas, una prioridad del Estado

“Se creará un Fondo Nacional de Atención a Víctimas. Con los recursos incautados a los criminales, pondremos especial atención a los hijos de las personas desaparecidas y asesinadas por el crimen organizado, así como a los hijos de mujeres víctimas de feminicidio”.

“Haremos lo que haya que hacer para que las madres buscadoras sean escuchadas y atendidas”.

“En forma periódica, la Presidenta de México se reunirá con las familias de personas desaparecidas. Propiciaremos que esa práctica se extienda a las entidades federativas”.

13. Construcción de un tejido social sólido.

“Mantener los programas sociales y reforzar a través de ellos la disminución de personas en vulnerabilidad”.

“Promover la solidaridad social en la solución de las necesidades y conflictos colectivos”.

“Impulsar programas para disminuir adicciones y formar a las familias en la atención de problemas relacionados con ellas”.

“Instrumentar, con el apoyo de la sociedad, un programa nacional permanente de desarme”.

“La educación, cultura y deporte, serán actividades estratégicas para la construcción de la paz. Más presupuesto para estos rubros, será una iniciativa del próximo gobierno”.

“Construiremos una estrategia nacional de reconciliación social. No más polarización”.

14. Prensa libre.

“Tendremos el mejor sistema de protección de periodistas del mundo”.

“Con los comunicadores y los dueños de las empresas del ramo, vamos a construir las políticas públicas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, ahora amenazada por el crimen”.

15. Fortalecer cooperación internacional para la paz y la seguridad.