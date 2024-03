“Que no se tiren piedras ni bombas”: AMLO pide que manifestaciones del 8M sean pacíficas

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, realizada en Morelia, Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a que las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer (8M) sean pacíficas y que no haya actos de violencia. En ese sentido, puso como ejemplo las protestas que él encabezó cuando fue líder opositor.

“Nosotros luchamos muchísimos años, décadas. Tomamos el Zócalo cuando nos robaron la presidencia en 2006 durante meses y no se rompió un vidrio, porque cuidamos a la gente; porque nosotros apostamos siempre a la no violencia, a la resistencia civil pacífica”, explicó el presidente, señalando que su ejemplo de protesta se guía en Gandhi, Mandela y Luther King. “Esa es la vida, no la confrontación, no la violencia, no tirar puertas”, añadió.

En ese sentido, el mandatario afirmó: “Aprovecho para hacer un llamado a quienes se van a manifestar hoy [8M, Día Internacional de la Mujer], porque en nuestro país no hay represión. Se garantizan a plenitud las libertades. No se limita la libertad de manifestación, de expresión”.

“Nada más decir que se procure protestar, manifestarse -que es un derecho- de manera pacífica, que no se tiren piedras o bombas, que no se utilicen sopletes. Que no se agreda a quienes están cuidando el orden, protegiendo bienes, tiendas, comercios, sitios históricos (La Catedral, el Palacio Nacional)”, pidió el presidente.

Por otro lado, hizo una “recomendación respetuosa”, la cual pidió que se tome como tal y no como una orden, mandato o instrucción: “Que se quiten la capucha. Vivimos en un país libre, ¿para qué cubrirse? La libertad no se implora, se conquista y hay que dar la cara. También para actuar con libertad y democracia, pero con el principio de la no violencia”, concluyó.