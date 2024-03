México, entre los países que peor hablan inglés en el mundo

En un mundo cada vez más impulsado por el conocimiento y la innovación, el nivel educativo de un país juega un papel fundamental en su desarrollo económico y social. En este sentido, México enfrenta un reto importante, ya que a pesar de ser el principal socio comercial de Estados Unidos, su nivel de inglés sigue siendo bajo.

De acuerdo con la edición 2023 del “Índice EF EPI”, una clasificación realizada por la empresa Education First (EF) que mide 113 países y regiones en función de su nivel de inglés, México ocupa el lugar 89 de 113 en cuanto a nivel de inglés, el cual está catalogado como “bajo”, el cuarto de quinto niveles (muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo).

En cuanto a América Latina, México ocupa la posición 19 de 20 en cuanto a dominio del inglés. Respecto a la región, informe le califica como “en pleno cambio”.

“En la última década, el nivel de América Central ha mejorado más que el de cualquier otra región del mundo, y lo ha hecho a un ritmo medio de 6 puntos al año. El nivel de América del Sur también ha mejorado paulatinamente. Por otro lado, México ha experimentado un retroceso significativo y, junto a Argentina, lideran la caída mundial entre los jóvenes de entre 18 y 20 años desde 2015. En su conjunto, la región vio mermado el nivel de inglés de su población joven durante la pandemia, y aún no se ha recuperado”, concluye.

Resulta irónico que México, siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, tenga un sistema educativo que no logra preparar adecuadamente a su población para enfrentar los desafíos del siglo XXI; especialmente cuando se espera que la relocalización (”nearshoring”) potencie la economía del país.

“Para elaborar la edición de 2023 del Índice EF de Nivel de Inglés, hemos analizado los resultados de 2.2 millones de adultos que realizaron nuestras pruebas de inglés EF SET en 2022″, explica EF.

“El inglés ocupa una posición única en el mundo contemporáneo, no por el idioma en sí, sino por su número de hablantes. Cuanto mayor es la población anglófona, más útil es hablar inglés” — Education First

Una ilusión de estabilidad mundial

“El nivel de inglés medio ponderado de la población adulta no ha variado desde 2011; no obstante, si echamos la vista atrás, vemos que el panorama general internacional no es el mismo. Los logros de unos compensan el deterioro de otros, a medida que cambian las circunstancias y las prioridades. Estamos muy lejos de los apocalípticos vaticinios sobre la hegemonía del inglés, pero tampoco estamos cerca de la igualdad de oportunidades que ofrece hablar el idioma”, afima EF.

Una de las conclusiones del análisis es que, a nivel mundial, el grupo de edad más joven (entre 18 y 20 años) tiene un nivel de inglés cada vez más bajo.

“No obstante, lo que parece una tendencia a nivel mundial realmente solo lo es en unos pocos países grandes”, afirma.

En los países en que el nivel de inglés ha disminuido en los jóvenes, esta caída ha coincidido con la interrupción del sistema educativo durante la pandemia. “Aún no se sabe si la pérdida de aprendizaje por la COVID se corregirá sola con el tiempo, pero esperamos ver un repunte”, concluye EF.

Top 10: Los países que mejor hablan inglés

Puntaje obtenido con base en la metodología del EF EPI

Países Bajos – 647 Singapur – 631 Austria – 616 Dinamarca – 615 Noruega – 614 Suecia – 609 Bélgica – 608 Portugal – 607 Sudáfrica – 605 Alemania – 604

Top 10: Los países que peor hablan inglés

104 Kazajistán – 415 105 Somalia – 411 106 Iraq – 410 107 Costa de Marfil – 409 108 Arabia Saudí – 408 109 Ruanda – 405 110 Libia – 392 110 Yemen – 392 112 Tayikistán – 388 113 República Democrática del Congo – 385

Metodología

Esta edición del EF EPI se basa en los datos obtenidos en las pruebas realizadas por 2 millones 200 mil personas que se examinaron de la Prueba EF de inglés estándar (EF SET) en 2022.

La Prueba Estándar de Inglés de EF (EF SET) es una prueba online adaptativa de inglés que evalúa competencias de comprensión lectora y oral. Se trata de una prueba estandarizada con puntuación objetiva que se ha diseñado para clasificar las competencias lingüísticas de las personas que se examinan en uno de los seis niveles establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

La EF SET es gratuita y está disponible para todos los usuarios con acceso a Internet. Para más información sobre el estudio y el desarrollo de la EF SET, consulte la página web www.efset.org/about/.