“Es una gran falsedad”: AMLO denuncia que acusan a sus hijos de descarrilamiento del Tren Maya

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la oposición que no involucren a las familias en las diferencias políticas, pues señala que acusan, sin pruebas, a sus hijos del descarrilamiento del Tren Maya ocurrido hace algunas semanas.

“No es mala la polémica, nada más que no mienten madres. Que no se metan con familiares, con menores. Que si tienen un problema, que sea conmigo, no con mis hijos”, afirmó el presidente.

“Ahora, si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano. Aquí lo he planteado desde que llegué al gobierno”, pidió el presidente, en referencia a los reportajes de LatinUs titulados “El Clan”, en los que se muestran grabaciones telefónicas de Amílcar Olán, amigo de los hijos de López Obrador, quien ha obtenido contratos en el Tren Maya de presunta manera irregular.

“Pero, ir a presentar una demanda en contra de mis hijos qué porque vendieron balasto en el Tren Maya, casi casi culpándolos del descarrilamiento del tren, porque el balasto que vendieron no es de buena calidad, y por la corrupción. Eso es una gran falsedad, [los opositores] son malos de malolandia. Eso es lo que no se debe de hacer”, explicó el presidente.

No me meto en eso: AMLO

Durante la conferencia de prensa, el presidente también fue cuestionado, fuera de micrófono, sobre la polémica de Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata presidencial de oposición Xóchitl Gálvez, de quien fue difundido un video en el que se le ve en estado de ebriedad, insultando al personal de seguridad de un antro en Polanco.

López Obrador respondió que prefería no emitir su opinión al respecto, debido a que no quería hacer más grande el tema.

También fue cuestionado sobre la opinión de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien defendió a Juan Pablo y pidió dejar fuera a los familiares de políticos de la contienda. “Tampoco me meto en eso, en la casa somos independientes”, dijo AMLO entre risas.