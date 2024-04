“¿Cada quién su golpe?”: AMLO pide a Israel no responder agresiones de Irán

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a Israel e Irán no escalen el conflicto y que Israel no responda al ataque del sábado pasado, día en que Irán envió cientos de drones que fueron neutralizados por el sistema llamado Cúpula de Hierro.

Cuestionado respecto a la crisis de Medio Oriente, donde Irán atacó a Israel, por primera vez, con drones lanzados desde su territorio, López Obrador propuso solucionar el conflicto como en México y decir “que queden las cosas como están”. Tras los gritos de los reporteros sobre si pedía que cada quien se fuera “con su golpe”, López Obrador dijo: “No puedo decirlo así por respeto a la tribuna, pero que haya paz”.

López Obrador dijo que la postura de su Gobierno es “la de no condenar a ninguna de las partes sino buscar el diálogo y el que cese la guerra, que haya un acuerdo para detener la guerra”, además, dijo que “tiene que haber más actividad de Naciones Unidas”.

Finalmente, el presidente mostró su publicación en redes sociales sobre el conflicto entre Israel e Irán, realizada el sábado 13 de abril.





“Ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte; no beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas. Apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra”, comentó.

.