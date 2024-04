Usuarios critican a Xóchitl Gálvez en redes sociales tras llamar “ninis” a jóvenes

La candidata a la presidencia de la república mexicana por la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, Xóchitl Gálvez, fue criticada tras referirse a las juventudes mexicanas que reciben el programa social de ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ como “ninis”.

“Jóvenes Construyendo el Futuro, ese programa de los ‘ninis’, pues sí le alcanza...” mencionó la abanderada por el PRI, PAN y PRD durante una entrevista con ‘Atypical Te Ve’, en donde la contendiente que busca suplir al presidente Andrés Manuel López Obrador sacó al tema sobre las becas y apoyos económicos que se brindan a algunos mexicanos.

Pese a que aún no se aclara en qué momento fueron grabadas esas declaraciones, algunos internautas señalan que fue una entrevista previa ser la candidata oficial por la coalición del PRI, PAN y PRD para participar en las elecciones presidenciales del 2 de junio.

“Ya van casi 6 años y la señora del PRIAN no ha aprendido nada ¿Y así quiere que la gente le crea que ella va a seguir con los programas sociales o que realmente se interesa por nosotros los jóvenes? Ya terminen esta masacre”, mencionó @anaguizarv a través de ‘X’ (Twitter). “Qué vergüenza que esa señora aspire a la presidencia y desconozca las reglas de operación de los programas sociales federales”, señaló @ellofredos.

En otro episodio más de mi sección favorita: Xóchitl es la peor enemiga de Xóchitl, la señora @XochitlGalvez vuelve a dirigirse a nosotros los jóvenes como “Ninis”.



Ya van casi 6 años y la señora del PRIAN no ha aprendido nada ¿Y así quiere que la gente le crea que ella va a… pic.twitter.com/sO1o5HW4Ek — Ana Guízar V. (@anaguizarv) April 17, 2024

Asimismo, algunos usuarios en la plataforma de Instagram aseguran que mucha gente tiene un concepto erróneo sobre este apoyo social, mientras que otros compartieron su experiencia al ser beneficiarios de ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’.

“No manches! A mí ese programa me ayudó a no morir de hambre cuando me quedé sin casa y trabajo en la pandemia”, compartió una persona bajo el usuario @susana.ojos.negros.

“Esa plataforma es una gran ayuda a los jóvenes para su preparación y a los emprendedores para salir adelante con sus proyectos, fomenta el empleo, absolutamente nada que ver con ninis al contrario, los incentiva a prepararse y a su vez ayuda a los emprendedores, pobre señora cada vez que opina muestra de peor forma su ignorancia”, señaló @cosmolauuu a través de Meta.