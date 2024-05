Madres de desaparecidos: “estamos solas en la búsqueda de nuestros hijos”

Cada día en México, según cifras oficiales desaparecen 25 personas, sin embargo colectivos de madres buscadoras señalan que la cifra diaria se cuadruplica y son alrededor de 100 mexicanos los que ya no regresan a sus casas, por ello piden al gobierno federal que se avoque a resolver esta dolorosa problemática, porque más allá de los reportes diarios por desapariciones, miles de familias mexicanas viven un dolor indescriptible con la pérdida de sus hijas e hijos.

En México, existen alrededor de 234 colectivos de Madres Buscadoras, los cuáles de 2019 a la fecha han logrado encontrar mil 230 personas sin vida en fosas clandestinas y mil 300 personas con vida en distintas zonas del país.

Una de las madres que forma parte de un colectivo de la Ciudad de México accedió a platicar con Publimetro sobre su caso.

Felicitas Suárez, quien vive en la alcaldía Gustavo A. Madero afirmó que desde el 5 de diciembre de 2021 se encuentra ‘muerta en vida’ al no saber en dónde está su hijo Víctor Uriel García Suárez de 29 años, reportado desde esa fecha como desaparecido ante la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

La madre de 54 años de edad dice que no tiene nada que festejar este 10 de mayo, “al contrario, voy a participar en la marcha por los desaparecidos, para exigirle al gobierno que nos apoye, que nos trate como a personas y no sólo como cifras, porque no se vale lo que han hecho con nosotras al dejarnos solas en la búsqueda de nuestras hijas e hijos”, señaló.

Sobre su caso, Felicitas recuerda que Víctor Uriel, trabajaba en el AIFA y el 5 de diciembre le informaron que había caído a un canal de aguas negras y que no lo encontraban, a partir de ahí inició su calvario, ya que las autoridades cayeron en una serie de omisiones desde el momento que se presentó ante el Ministerio Público para denunciar la desaparición de su hijo.

“Yo me entero que Víctor se peleó con un joven de nombre Javier y que los dos cayeron a un canal de aguas negras, sólo que mi hijo no salió y es cuando su tío me llama para informarme lo que había pasado, sin embargo las autoridades detienen al joven que se peleó con Víctor pero no lo relacionan con la carpeta de investigación”, explicó.

En enero de 2022, a un mes de la desaparición de Víctor, las autoridades le informaron que cerrarían la carpeta de investigación; sin embargo gracias a su persistencia logró que su caso fuera trasladado a la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de México; desde entonces, Felicitas Suárez se acercó a un colectivo de Madres Buscadoras para acompañarse en el proceso que significaba la búsqueda de Víctor Uriel.

“Las autoridades no investigan, están totalmente rebasadas por la cantidad de desaparecidos que hay, si no fuera por los colectivos, ni siquiera voltearían a mirarnos y eso no se vale, nuestros casos no avanzan, nadie nos ayuda, de verdad que las autoridades hacen caso omiso a nuestras demandas”, enfatizó.

Expuso que pese a que tiene un folio de la Comisión Nacional de Búsqueda al ingresar a la página con dicho folio aparece la foto de su hijo, pero con la información de otra persona, incluso del sexo femenino.

Resaltó que desde hace dos años acude a cada búsqueda que se le presenta porque no cesará en su afán de localizar a Víctor Uriel y encontrarlo vivo o muerto.

Las cifras oficiales del gobierno

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda con cifras a marzo de 2024, 110 mil 964 personas se encuentran en el estatus de desaparecidos, de ellas 16 mil 681 están localizadas; y 17 mil 843 están ubicadas, pero no localizadas; 26 mil 090 no cuentan con datos suficientes para su identificación; 36 mil 022 están registradas aunque sin indicios para su búsqueda, y 12 mil 377 tienen una denuncia por desaparición confirmada.

Sobre el tema, la Secretaría de Gobernación informó que de agosto de 2023 a marzo de este año se había logrado la localización de 20 mil 193 personas, gracias a diversas estrategias implementadas, las cuáles incluyen visitas domiciliarias, informes de defunción, colaboración interinstitucional y un centro telefónico para reportes, con lo que la cifra de desaparecidos se reduce a 99 mil 729 personas desaparecidas.

De acuerdo con el registro Nacional de Personas No Localizadas o Desaparecidas, 10 estados concentran la cifra de desaparecidos: