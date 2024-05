Amenazan a periodista que presentó denuncia ante AMLO en mañanera

La periodista Stephanie Palacios denunció ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México que ha sido víctima de varias conductas que pueden considerarse como violencia y discriminación, luego de cuestionar en una conferencia al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las sanciones en contra de quienes hacen preguntas “fuera del reglamento”.

La corresponsal de la agencia de noticias Sputnik Mundo, manifestó que los ataques se han cometido en redes sociales, aunque cuando se filtraron los datos de algunos asistentes a la mañanera, personas ajenas intentaron ingresar a su domicilio particular, por lo que se ampliaron las medidas de protección con las que cuenta.

“Posterior a esta denuncia pública comenzó a recibir en redes sociales mensajes intimidatorios y amenazas a su integridad, varias de ellas con connotación sexual, desacreditando su labor y a su persona. Asimismo, la periodista indicó que ha sido víctima también de llamadas anónimas de acoso, en los que se hace referencia a su aspecto físico, color de pelo, así como que ‘debía tomar terapia’”, denunció la organización Artículo19.

Destacaron que esta situación pone en evidencia el grave riesgo al que se enfrentan las periodistas en el ejercicio de su labor, ya que las amenazas y mensajes intimidatorios que recibió en redes sociales son un reflejo alarmante de la situación de vulnerabilidad a la que están expuestas, con los que buscan intimidar y coartar la libertad de expresión, así como menoscabar en la percepción de seguridad personal y psicológica de las personas agredidas.

“Exigimos a la FGJ Ciudad de México que investigue de manera diligente y dé continuidad a la denuncia presentada por la periodista, garantizando justicia, reparación y garantías de no repetición.

Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que brinde el apoyo necesario para salvaguardar la integridad de Stephanie Palacios. Es esencial que se implementen medidas de protección eficaces para asegurar su seguridad y permitirle continuar con su labor periodística sin temor a represalias”.

¿Qué dice la denuncia?

Publimetro tuvo acceso a la denuncia presentada por Palacios en contra de varios de los asistentes a las conferencias matutinas del presidente, muchos de los cuales son considerados como youtubers, pues trabajan para sitios creados por ellos mismos en esa plataforma de videos, aunque por su asistencia habitual a Palacio Nacional se les otorga mayor oportunidad para cuestiona al presidente de México.

Estos son algunos extractos de la denuncia presentada por la periodista ante la FGJ de la Ciudad de México:

“Estableciendo como antecedente que hace dos años denuncie acoso por parte de uno de los reporteros de conferencia mañanera del presidente de nombre (...), que me esperaba a las fueras del salón de tesorería una vez que terminaba la conferencia, además haciendo comentarios encaminados a establecer que teníamos una relación sentimental situación que era falsa, mencionado que estos comentarios eran recurrentes hacia mi persona, esta situación se le hizo saber a Leticia Ramírez, al enterarse esta ultima de los hechos me comento que podía denunciar por acoso sexual, a lo que le comente que no quería problemas, que solamente hablaran con la finalidad que dejare de hacerlo y que no se me acercara, una vez que hablaron él, dejó de molestarme”.

En otro parte explica la sanción que se le impuso por Comunicación Social de Presidencia y el altercado que tuvo con otros asistentes:

“Precisando que en mi caso ya se me había sancionado un mes para no ingresar a las conferencias porque no había cumplido un reglamento. El cual solicité que mi falta se hiciera por escrito, situación a la que se negó Danahe Lezama. Después de eso hago la denuncia al presidente durante la transmisión del 08 de mayo de 2024, en la cual le hice del conocimiento al presidente que tenía una queja por que se estaban sancionado a los periodistas que habían preguntado sobre el tema que estaba en coyuntura política”.

“Por qué se permita el ingreso a personas que no eran periodistas, que yo era periodista de una agencia internacional y que había sido sancionada por un mes, a lo que respondió el presidente que a lo mejor era un mal entendido, percatándome en ese momento que (...) me está grabando con su teléfono celular. Le pido que deje de grabarme, le comento al presidente que es una práctica recurrente que hacen durante la conferencia de grabar a las reporteras que denuncian este tipo de situaciones.

“Diciendo que él comete actos de violencia y nadie hace nada, una vez que termino mi denuncia observo que otro reportero sube un twitt en su cuenta de X (no entendí la queja de la reportera en la conferencia mañanera, pero me da miedo preguntarle porque va a decir que la acoso, la ataco o alguna cosa por el estilo)”.