¿Quién fue Jeanne Córdova? Google rinde homenaje con un Doodle

Este mes de junio, también considerado y celebrado como el Mes del Orgullo LGBTQ+, Google ha decidido rememorar y reconocer la vida de Jeanne Córdova, activista chicana lésbica.

En el inicio de Google, se visualiza el dibujo de la activista en el Doodle con varios detalles puntuales que la caracterizan: su trabajo en el periodismo y su estancia en la costa mexicana de Todos Santos, Baja California Sur.

Inicios de Jeanne Córdova en el periodismo

Nació el 18 de julio de 1948 en Alemania. Proveniente de familia numerosa: la segunda de doce hijos nacidos, su madre de raíces irlandesa-estadounidense, y un padre orgullosamente mexicano.

Curiosamente pasaría un periodo en el Convento del Inmaculado Corazón de María después de la secundaria, en donde se cuestionó sus ideales ideológicos. Dejando el convento, asistió a la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), donde terminó su licenciatura enfocada al Bienestar Social. Durante su periodo universitario, comenzó su posición como activista por lo derechos de las lesbianas.

Una vida entregada al periodismo y el activismo

Una de sus primeras acciones en la lucha activista fue como presidenta de Daughters of Bilitis (DOB), considerado la primera organización en la defensa de los derechos de las lesbianas en los Estados Unidos. Córdova escribía el boletín de DOB que evolucionó con el nombre de The Lesbian Tide, una alta referencia periodística en el feminismo lésbico.

Durante los años setenta organizaría el primer centro lésbico en Los Ángeles y la primera Conferencia Lésbica de Costa Oeste en la Iglesia Metropolitana Comunitaria.

Desde el año 1980 hasta 1999, Córdova fundaría las Community Yellow Pages (”Páginas Amarillas Comunitarias”), el primer directorio LGBT y el más grande en la historia del país. A la par, también fundó la revista Square Peg, dedicada únicamente a la cultura y literatura queer.

El paso de Jeanne Córdova por Todos Santos, México

En 1999, acompañada por su pareja Lynn Harris Ballen vivió durante un periodo de ocho años en Todos Santos, Baja California Sur, México. Su activismo no se detendría, ya que en estas tierras fundaría una organización dedicada a la educación infantil.

El libro de sus memorias, titulado When We Were Outlaws; A Memoir of Love & Revolution (”Cuando éramos forajidas; una memoria de amor y revolución”) obtuvo el Premio Lambda Literary en el año 2012.