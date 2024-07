Los mexicanos no son viciosos: AMLO afirma que EE.UU. no atiende causas del consumo de drogas

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Estados Unidos no atiende las causas del consumo de drogas, donde 100 mil jóvenes mueren al año a causa de sobredosis, situación que es dolorosa y entristece a México.

“Los mexicanos no son viciosos (...) Debemos convencer a los estadounidenses para que ellos atiendan las causas que originan el elevado consumo de droga que tienen en ese país, porque eso lo que lleva a situaciones muy lamentables que entristecen y duelen, nosotros somos partidarios de la fraternidad universal, nos duele que pierdan la vida por sobredosis, sobre todo ahora con el fentanilo, 100 mil jóvenes al año en Estados Unidos, y con todo respeto, porque son amigos vecinos, como paisanos, hay 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, ellos no están atendiendo las causas”, comentó el mandatario nacional.

Durante el 5° Aniversario de la Guardia Nacional en el Campo Marte del Bosque de Chapultepec, López Obrador mencionó una ley para que ningún ciudadano estadounidense no pueda vivir en la calle, la cual, aseguró, no resuelve el problema del consumo de drogas por parte de los jóvenes.

Solución de AMLO

“Hay que procurar es que los jóvenes no salgan tan jóvenes de las familias, que se revise esa costumbre también que consideramos no es lo más adecuado, que se vayan jóvenes de la casa y ya no los vuelven a ver, eso produce soledad, un vacío, falta de amor, por qué no ayudar a los jóvenes a que se queden cuatro años más, y les ayuden pagándoles los estudios, para que no se sientan solos y caigan en la tentación de las drogas”, detalló.

El mandatario nacional reiteró que esta problemática, que afecta tanto a México como a Estados Unidos por ser países vecinos, no sólo se debe resolver con leyes o el uso de la fuerza, “se tienen que atender las causas y eso nos ayudará mucho a nosotros, porque aquí hay grupos que se dedican a la elaboración y mientras haya consumo, como sucede y cada vez más, más problemas tenemos nosotros para enfrentar a la delincuencia organizada que se dedica al tráfico de drogas”, sentenció.