Registro nacional de deudores alimentarios arranca sin reglas claras y lento

La nueva plataforma de Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias —conocido popularmente como registro de deudores alimentarios— comenzó operaciones, pero para que se materialicen los objetivos para los cuales fue planteado, falta todavía un tiempo considerable.

En conjunto con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos estatales y el Poder Judicial, busca suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar, la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Y aunque este paso puede ser considerado lento para las personas afectadas, funcionarios lo ven como un mecanismo “eficaz” para lograr el pago de alimentos a través de un mandato judicial.

Para ello, Publimetro México habló con Claudia Ivette Pedraza Bucio, doctora en Ciencias Políticas y Sociales e Investigadora en la Universidad La Salle, y Alejandro Cárdenas Camacho, director general de Asuntos Jurídicos del DIF Nacional, quienes explicaron la función y efecto de la plataforma.

La politóloga Claudia Ivette Pedraza Bucio señaló que ante la intervención del Poder Judicial en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias permitirá tener “más elementos que ayuden a que, desde los propios juzgados, se pueda exigir ese pago (...) tener más mecanismos para garantizar que las personas que deben recibir esta pensión porque la necesitan, porque es parte de sus derechos, puedan recibirlas”, aunque con el registro no asegura el “darse el cumplimiento de la obligación alimentaria, en caso en que tengan la obligación”.

Pese que esta nueva plataforma nacional lleva tan solo un día en funcionamiento, Ivette Pedraza remarcó la importancia de que autoridades den a conocer el efecto de estos mecanismos en el ámbito territorial.

“Hay que fortalecer la forma en la que va a fluir la información (...) me parece que las formas de flujo de información todavía no están tan claras ni los mecanismos de quienes son las personas o las figuras encargadas de revisar esta plataforma para que, a partir de ahí tomar decisiones para cada una de estas limitaciones que establece estar registrado en esta lista”, mencionó.

Ante las sanciones sobre los deudores alimentarios, Pedraza señaló que es “un mecanismo que de una forma obliga, y también presiona, a que quien tiene una deuda alimenticia la cumpla para poder seguir funcionando en otras áreas de de su vida y de su cotidianidad”, aunque se teme que ante la falta de información y función se puedan dar “situaciones de corrupción”.

Además, Claudia Ivette mencionó que es importante “cuidar mucho que este tipo de mecanismos no se conviertan en mecanismos que impidan trabajar a las personas que tienen esta obligación alimenticia (...) por ejemplo, de que quizá alguien necesita su auto para trabajar y está en el registro de deudor, no va a poder tener su licencia para conducir, si no la tiene, no va a poder trabajar y y por lo tanto la deuda va a seguir ahí”.

Un registro que feministas celebran

En el Estado de México el registro de deudores alimentarios sumó a lo largo de estos siete meses del 2024 a 293 personas de las cuales 280 son hombres y 13 son mujeres, por lo que este mecanismo marca un avance para erradicar la violencia de género en materia económica.

“Aunque gran parte de la discusión de este registro se da en torno a la obligación alimentaria, el centro del pago de la pensión alimenticia se ha visto como una forma de violencia económica hacia las mujeres que son encargadas de los cuidados de estas personas (infantes, adultos mayores y personas con discapacidad) (...) por lo que negar el pago de la pensión es una forma de violencia económica que este mecanismo contribuye a que esa forma de violencia de género vaya desapareciendo”, explicó la especialista.

En esta lucha feminista ,el ideal no es que exista un Registro de Deudores, sino que eventualmente no tengamos que recurrir a un Registro de Deudores Alimentarios para que las mujeres que crían a personas, o que están al cuidado de personas, puedan tener garantizado su bienestar”. concluyó Claudia Ivette Pedraza Bucio.

¿Qué es el nuevo Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias?

De acuerdo con Alejandro Cárdenas Camacho, director jurídico del DIF, esta nueva plataforma “consiste básicamente en que los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas suministren y actualicen la información que tengan de sus Deudores Alimentarios Morosos (...) el registro es digital y ellos pues ya podrán subir directamente toda la información que tienen sobre sus deudores morosos alimentarios”.

¿Qué diferencia tiene la plataforma nacional de Obligaciones Alimentarias con el registro de deudores morosos?

“Nosotros somos una plataforma digital y vamos a funcionar de manera distinta como en los estados, es decir, nosotros proporcionamos una clave de acceso a los Tribunales y ellos directamente entran a nuestra plataforma para suministrar modificar, consultar y actualizar la información de sus deudores morosos alimentarios en otras entidades (...) pues ellos ya con la información de quién es el deudor moroso tendrán la obligación de suministrarla a la plataforma del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia”, explicó el

Con ello, Cárdenas Camacho aseguró que esta nueva plataforma no entorpecerá o afectará proceso en curso con los deudores vigentes. “El procedimiento sigue, tiene que seguir. Los procedimientos judiciales tiene sus tiempos tiene sus movimientos. Nosotros no entramos ahí”.

“Tenemos dos momentos, uno pensión provisional que se fija por el juez en el momento en que se presenta la demanda y otro que es una pensión definitiva que la fija el juez al momento de dictar sentencia, una sentencia ya de fondo no tiene porque detenerse porque una vez que se dictó la sentencia o que se dictó la resolución que determina una pensión provisional definitiva, si no se pagó dentro de los 90 días, pues en este caso el acreedor alimentario que bien pueden ser niñas, niños adolescentes personas adultos mayores, etcétera, que son normalmente, quienes piden el pago de alimentos, basta con que le diga al juez” explicó el Director Jurídico.

De la mano, Cárdenas señaló que esta nueva plataforma valida los datos del deudor con el CURP, siendo “más confiable y el más fiable” al mismo tiempo en que asegura que es “un mecanismo de garantía ante el incumplimiento (...) Nosotros queremos tener una herramienta desde el principio del juicio, cuando el juez fija la prevención provisional y no se cubre, inmediatamente subirla al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias”.

Para ello, Alejandro Cárdenas Camacho, Director General de Asuntos Jurídicos del DIF Nacional, lanzó un llamado para los Tribunales de las entidades federativas “para que a la brevedad nos suministra toda la información que tengan sobre sus deudores morosos alimentarios y que esto sea una realidad, como estamos seguros que así va a ser”.

¿Cómo registrar a un deudor moroso alimenticio en la CDMX?

Este procedimiento se realiza ante el Registro Civil de la Ciudad de México, mientras que el Código Civil de la capital del país, indica que se requiere los siguientes documentos: