No tienen pruebas, son manejados por el bloque conservador: AMLO sobre el TEPJF

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tiene pruebas sobre su presunta influencia en las elecciones pasadas, donde resultó electa la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, al acusarlos de ser del bloque conservador.

“Del Tribunal Electoral hay varias instancias, esto entiendo todavía se va a una última instancia, hasta ahora lo que ha resuelto no tiene ningún fundamento, no es que no pueda castigarme por ser una asunto administrativo”, indicó.

“Sencillamente, claramente están mintiendo, están falseando la realidad, no tiene prueba, seguramente estos magistrados son del bloque conservador”, agregó durante en su conferencia mañanera de este viernes 12 de julio.

¿Qué sucedió?

La Sala Regional Especializada del TEPJF determinó que AMLO vulneró la imparcialidad, neutralidad y equidad de la contienda electoral a favor de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, durante sus conferencias mañaneras.

El presidente insistió en que no hay pruebas e hizo un llamado a que se analicen las conferencias, al cuestionar qué hizo para impulsar el voto hacia Sheinbaum o para ofender a Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN y PRD).

“No hay pruebas de nada, tan es así que a ustedes les consta y les consta a todos los que ven la mañanera. ¿Qué campaña hice yo a favor de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena? ¿Qué hice para ofender a la candidata Xóchitl Gálvez?” — Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

“Porque así era antes, todos estos organismos estaban manejados por conservadores, por reaccionarios, por gente que llegaba ahí recomendada, por los que se sentían dueños de México, hay excepciones pero por lo general están cundidas las instituciones de gente que tiene un pensamiento conservador y servil”, replicó López Obrador.