Falta de diagnóstico por TDAH en la niñez acarrea graves problemas en la vida adulta: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social hizo un llamado a los padres de familia para que identifiquen los síntomas del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el cual se presenta entre los siete y los 12 años de edad, en la mayoría de las veces, asimismo el diagnóstico y atención oportuna en la infancia ayuda a prevenir afectaciones inmediatas en el desempeño académico y relaciones interpersonales, así como a establecer una adecuada funcionalidad en la vida adulta.

De acuerdo con Onelia Heredia Hernández, Coordinadora de Programas Médicos de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones del IMSS, quienes padecen este trastorno en la edad adulta pueden presentar dificultad para la organización, no tener constancia, dificultad para mantenerse en un empleo, presentar conflictos recurrentes en las relaciones de pareja, bajo rendimiento laboral y pobre control de impulsos.

Según la especialista, tan solo en el año 2022, el IMSS otorgó a nivel nacional 148 mil 182 consultas por trastornos emocionales y del comportamiento, categoría en la que está el TDAH: 142 mil 212 de éstas fueron a pacientes menores de 20 años y 4 mil 970 a mayores de 20 años.

Síntomas del TDAH

Heredia Hernández señaló que cuando alguien padece TDAH puede presentar síntomas como falta de atención al no seguir instrucciones de manera inmediata, no terminar una actividad e iniciar otra, pérdida de objetos y olvido de actividades cotidianas; de hiperactividad como mover constantemente manos y pies, correr y caminar constantemente por toda un área; y de impulsividad, entre los que están entrometerse en conversaciones, hablar demasiado y responder precipitadamente mientras se le formula una pregunta.

Al respecto, hizo un llamado a evitar el uso de etiquetas que estigmaticen como “hiperactivos” a las y los niños que no se mantienen quietos o presentan algún síntoma, y no dar por hecho mitos como el que si un niño no termina actividades escolares es flojo, no tiene disciplina o que no atiende indicaciones rápidamente porque es rebelde, ya que puede deberse a este padecimiento.

Expuso que este padecimiento es multifactorial y puede deberse a factores prenatales como consumo de alcohol y tabaco por parte de la madre durante el embarazo, falta de estimulación y socialización, violencia así como factores genéticos asociados.

“En el IMSS tenemos personal capacitado para identificar problemas de déficit de atención e hiperactividad desde el Primer Nivel de Atención, pero es competencia del médico especialista en Psiquiatría, Psiquiatría infantil y de la Adolescencia (Paidopsiquiatra) o el médico especialista en Neurología pediátrica (Neuropediatra) hacer el diagnóstico de este padecimiento”.

Resaltó que al hacer el diagnóstico de forma oportuna se tendrá un mejor rendimiento escolar, mejor aprendizaje, conductas menos impulsivas y con menor hiperactividad, lo que contribuye a mejorar el rendimiento social del menor.