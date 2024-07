AMLO anuncia que no recibirá al rey de España ni a otros líderes mundiales

Aseguró que no recibirá a jefes de Estado en la recta final de su gobierno. (Especial)

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tomó la decisión de no ver a ningún jefe de Estado, ningún presidente o mandatario, en el que se incluye una posible visita del rey de España, Felipe VI, después de las diferencias con el gobierno español.

A pregunta de José Lebeña, director de Publimetro, AMLO aseguró que ahora que se realice la transición, cuando entregue la banda presidencial a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, asistirá a la toma de posición, pero no se reunirá con ningún jefe de Estado.

“No me voy a reunir con presidentes, con jefes de Estado, porque tendría que reunirme con todos y creo que corresponde más a la presidenta constitucional, voy a estar en la ceremonia pero no me voy a reunir con amigos, presidentes o jefes de Estado”, reiteró López Obrador en la mañanera de este jueves 18 de julio.

Diferencias con España

El mandatario nacional recordó que hubo diferencias con el gobierno de España, específicamente con el rey, “pero no pasó a mayores, simplemente no nos entendimos”, comentó al cuestionamiento de nuestro director.

“Nosotros buscamos que se integraran más nuestros pueblos, que tanto la Monarquía española como el gobierno de México pidieran perdón a las comunidades originarias por los abusos que se cometieron en los tres siglos de dominación española y en los dos siglos del México independiente con gobiernos autoritarios”, dijo al mencionar que él sí lo realizó.

El 25 de marzo de 2019, AMLO reveló que envió una carta dirigida a Felipe VI, con fecha del 1 de marzo de ese mismo año, para que pidiera, junto al Papa, perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la Conquista del país, hace 500 años, pero España rechazó “con toda firmeza” la solicitud en dicha carta.

Sheinbaum podría ‘reconciliarse’ con España

AMLO dejó abierta la posibilidad de una mejora en las relaciones con España a partir del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, pues la calificó como una política respetuosa y fraterna.

“Ahora que se den los cambios hay una oportunidad con la presidenta, Claudia Sheinbaum, que es una mujer muy inteligente, muy respetuosa, muy fraterna y además conocedora de la historia de México”, dijo.