Marina reconoce que no ubica por dónde entran los vapeadores a México

La Secretaría de Marina (Semar) reconoció que desconoce por dónde entran los vapeadores al país, a pregunta expresa de José Lebeña, director de Publimetro, sobre la situación en los antros y bares de Ciudad de México y otras grandes ciudades del país, donde existe la venta indiscriminada de estos aparatos.

“Estamos en comunicación con Cofepris, se han decomisado en algunos lugares, pero no hemos tenido alertas en aduanas ni aeropuertos (...) Me voy a poner en contacto con Cofepris, por el lado de las aduanas no hemos detectado nosotros, no sé si sea por otro lado que entren, qué bueno que nos dice”, comentó el almirante Rafael Ojeda, titular de la Semar.

AMLO asegura que es un desafío

“Ahí hay que actuar más. Se tiene qué combatir más el uso y comercialización de los vapeadores, causan mucho daño, son muy dañinos, es una afrenta, un desafío de estas empresas que no respetan las leyes y que están causando daño a la salud de las personas”, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Mienten cuando hablan de que no tienen sustancias químicas que afecten, se han hecho estudios y se ha demostrado qué tienen esas sustancias y están prohibidos, sin embargo se siguen comercializando, vamos a continuar combatiendo estas máquinas ilegales”, añadió López Obrador, durante su conferencia mañanera de este jueves 18 de julio.

¿Qué sustancias tóxicas contienen y cómo afectan tu salud?

De acuerdo con datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), los vapeadores contienen entre 25 y 30 sustancias que son dañinas para la salud, pero según los fabricantes, contienen glicerina, propilenglicol y saborizantes, aunque las autoridades de salud federales advierten que estos dispositivos también ocultan otros componentes preocupantes:

Propionato de Etilo

Dimetil Éter

Acetato de Isoamilo

Alcohol bencílico

Eugenol

Mentol

Linalol