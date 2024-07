“Obtuvimos todo de Mexico”: Trump arremete contra Ebrard tras rememorar negociación del T-MEC

En un reciente discurso en Grand Rapids, Michigan, el expresidente Donald Trump, ahora candidato presidencial republicano, dirigió descalificaciones hacia Marcelo Ebrard por su papel en las negociaciones de 2019 que llevaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a desplegar 28 mil soldados en la frontera para frenar la migración.

Trump recordó el encuentro que sostuvo con Ebrard entre el 2 y el 7 de junio de 2019 en Washington, al que el entonces secretario de Relaciones Exteriores acudió con el objetivo de desactivar la amenaza de Trump de aplicar aranceles a las importaciones mexicanas. “Entonces esta persona estúpida, con un IQ bajo, una persona con un IQ bajo, te garantizo que es el IQ más bajo, de 50 o 60″, dijo Trump.

El expresidente relató ante sus simpatizantes que durante ese encuentro planteó a Ebrard que el gobierno de López Obrador debía desplegar 28 mil soldados en la frontera para contener la migración hacia Estados Unidos o aumentaría los aranceles a los productos provenientes de México.

“El caballero que representa al presidente (Ebrard) (…) dijo: ‘Me gustaría discutir esto con el presidente’. Y le respondí: ‘Tiene cinco minutos porque tengo que irme, tengo algo mucho más importante que hacer’”.

Y continuó: “Volvió y dijo: ‘Señor presidente, nos encantaría darle soldados para proteger su muro, de forma gratuita, por supuesto” (...) “Nos dieron todo lo que quería, obtuve todo de México”, agregó.

Sheinbaum y Ebrard responden

La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respondieron a las declaraciones de Trump. Sheinbaum lamentó el lenguaje soez del expresidente y expresó en la misma red social: “Para mí, Marcelo Ebrard es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de economía de nuestro país, que nadie debe olvidar, es libre y soberano”.

Por su parte, Ebrard afirmó: “Cuando te insultan en campaña, como acaba de hacerlo el ex Presidente Trump, siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza”.

Con la próxima revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026, Ebrard consideró que el acuerdo económico ha sido un éxito debido a que “hay más inversión, más empleo y mejores salarios” en el país. Sin embargo, ante lo dicho por Trump, aseguró que México no mostrará debilidad al momento de negociar.

¿Confusión?

Ante las reacciones al video en el que el expresidente estadounidense arremete contra Ebrard, en redes sociales surgió la versión de que se trata de un edición, ya que sin mencionar directamente el nombre de Ebrard, Trump relató que el ‘enviado mexicano’ dijo que necesitaba llevar las propuestas a consultas.

Y en el momento en el que dijo: “una persona estúpida, con un IQ bajo, te garantizo que es el IQ más bajo, de 50 o 60″, ya no se refería al próximo titular de la Secretaría de Economía, sino a Joe Biden, por qué los dichos del republicano continúan con “y está negociando contra Putin; presidente Xi, de China; Macron, de Francia...”

A la idea de la versión del clip editado se sumó el excandidato presidencial Jorge Álverez Máynez, quien lamentó que tanto la presidenta electa como el excanciller se pronunciaran sin verificar la información.

“Las expresiones de Trump sobre México son inaceptables. Pero que dos representantes del más alto nivel del próximo gobierno reaccionan a un video editado, sin verificar la información, preocupa”, escribió el emecista: