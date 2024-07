‘Cuéntame un mural’: arte inmersivo que promueve derechos de discapacitados

Los derechos de las personas con discapacidad visual y su acceso al arte son fundamentales para promover la inclusión y la igualdad en las demás áreas, ya que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, en el Censo de Población y Vivienda 2020, se estimó que hay alrededor de dos millones 300 mil personas con discapacidad visual en el país.

Estas personas, de las que se estima que 425 mil son completamente ciegas, enfrentan diversas adversidades en México, desde el acceso a la educación, la atención a la salud hasta el acceso al arte debido a la falta de infraestructura adecuada y de programas que faciliten la atención.

Sin embargo, ‘Cuéntame un Mural’ es un innovador proyecto que llegó para hacer del arte visual una experiencia inclusiva para personas con discapacidad visual. A través de una combinación de descripciones sensoriales detalladas y elementos sonoros, este programa permite que todas las personas sin importar sus capacidades, puedan disfrutar y apreciar la belleza de los murales.

Para ello, Publimetro México habló con Valtier Mejía, un locutor de radio y comunicador mexicano con más de una década de experiencia, que vive con discapacidad visual desde su nacimiento, quien junto a Cecilia González Landín, productora de radio y activista por los derechos de los animales, crearon este proyecto para llevar el arte visual a las personas ciegas.

‘Cuéntame un mural’: el arte que rompe con adversidades para discapacitados visuales Fotos: Cuéntame un Mural

Esta iniciativa que nace del intento en el que Cecilia González le quiso describir un mural a Valtier Mejía, no solo transforma la manera en que se percibe el arte, sino que también promueve la inclusión y la accesibilidad, ofreciendo una experiencia única y enriquecedora para todas las personas.

“Una vez iba con mi compañera Cecilia González, íbamos platicando por la calle y de pronto me describe un mural. Y me lo describe con mucho esfuerzo y detalle, sin embargo hay elementos que yo no entendía porque jamas los he visto, no tengo una referencia visual (...) De ahí surge esa necesidad, ¿Qué podemos hacer para que el arte visual sí sea accesible para personas con discapacidad visual? Porque además es el derecho al arte”, explicó Valtier Mejía.

‘Tejedores de sueños’ , el mural que fue creado en el 2010 por los artistas plásticos Saner y Sego como parte de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de México, será la obra a escala que las personas podrán disfrutar en una experiencia inmersiva el próximo miércoles 31 de julio a partir de las 16:00 horas en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en la Colonia Del Carmen, dentro de la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, hasta el domingo 4 de agosto, para después visitar otros museos como en Chimalhuacán.

“Nosotros hacemos radio, entonces empezamos a idear el mural en tercera dimensión pero no solamente limitarlo a una maqueta en 3D, sino también acompañada de sonido (...) crear ambientes que te llevarán a ser una experiencia inmersiva, a vivir una experiencia a través de tus manos, a través de tus oídos, dirigido principalmente a personas con discapacidad visual”, detalló.

Además, Valtier Mejía puntualizó que “hablando de temas de accesibilidad, decidimos no solamente poner texturas, sino también dejar los colores propios del mural, es una réplica a escala. Entonces dejamos los colores también para que la gente de baja visión, que no es ciega totalmente, también tengan la oportunidad de disfrutar el mural”.

“El arte no está limitado a nadie”

‘Cuéntame un mural’ es un proyecto que no solo busca llevar una experiencia completa y dar acceso a las personas ciegas al arte visual, sino que también buscan “que la gente que vive sin discapacidad se dé cuenta que se pueden hacer más cosas que la discapacidad (...) puedes aprender y puede sacar cosas bonitas de alguien que tenga o que viva con discapacidad (...) que al final del día las personas con discapacidad también tenemos derechos y podemos vivir esos derechos”.

Personas con discapacidades frente a un entorno social adverso

En México, durante los últimos años diversas iniciativas y proyectos sociales han trabajado arduamente para superar las adversidades que enfrentan las personas con discapacidades y hacer valer sus derechos, tal como ‘Cuéntame un mural’, que garantiza que las personas con discapacidad visual puedan disfrutar del patrimonio cultural en igualdad de condiciones.

“Somos un grupo multidisciplinario, es decir somos personas con y sin discapacidad quienes trabajamos, y también estamos demostrando que no tenemos que caer en acciones exclusivas de ‘somos bien inclusivos y tenemos un grupo de gente con discapacidad visual trabajando en la empresa’, sino todos podemos ser parte de un todo (...) es demostrar que se puede trabajar en conjunto, una discapacidad puede sumar algo diferente”, contrastó Mejía.

A través de estas acciones, se está construyendo un entorno más inclusivo y se está trabajando para erradicar la discriminación y los estigmas asociados a la discapacidad visual entre otros.

¿Qué adversidades enfrentan las personas con discapacidad?

Las personas con discapacidad visual en México enfrentan varias adversidades que afectan su vida diaria y su integración en la sociedad. Algunas de las principales dificultades incluyen: