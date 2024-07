México pedirá informe completo a EE.UU y bienes incautados del Mayo Zambada

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México pedirá un informe completo sobre la detención e investigación de Ismael “El Mayo” Zambada, detenido en Texas la semana pasada, así como los posibles bienes incautados que puedan derivar del proceso estadounidense.

“No, pues si son bienes del pueblo de México tienen que regresar al pueblo de México. Ya se ha logrado en este gobierno, por ejemplo, lo que se le confiscó al tesorero del gobierno de Coahuila lo están devolviendo por primera vez”, comentó López Obrador.

El pasado 16 de julio, durante la mañanera, el presidente informó que Estados Unidos regresó 579 millones de pesos incautados al extesorero de Coahuila, Javier Villarreal, dinero que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) usaría para apoyar a los atletas olímpicos mexicanos que compiten en París 2024.

“Es la primera vez que nos devuelven dinero, porque eso salió de la hacienda pública de Coahuila, y el gobierno de Estados Unidos, nos lo está devolviendo. La Fiscalía lo recibió del Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, dijo.

“Ya está a disposición para los atletas que seguramente van a ganar medallas, bueno eso es lo que yo deseo. Siempre apoyamos a toda la delegación y a todos los deportistas. Estábamos preocupados porque de dónde íbamos a obtener los recursos, pero ya salieron. Es una cantidad importante de dinero, de un tesorero, de un gobierno de Coahuila”, añadió.

A la par, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil (SSPC), reveló los detalles de un informe preliminar que la Embajada de Estados Unidos le hizo llegar sobre los hechos, a solicitud del gobierno mexicano, al mismo tiempo de señalar que la Fiscal General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación sobre lo ocurrido en territorio nacional.

“El Gobierno de México solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos un informe oficial de las conductas en territorio mexicano, así como planes de vuelo y circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada hecho”, comentó Rodríguez.

De acuerdo con el relato de la funcionaria federal, durante la conferencia mañanera de este lunes 29 de julio, las autoridades estadounidenses, a través de su Embajada en México, dieron respuesta el sábado 27 de julio, a la información solicitada por la FGR.

“Sobre el seguimiento de la fecha de los hechos se informa también que la Fiscalía General de la República abrió la carpeta federal 1882/24 en el estado de Sonora por los delitos que se pudieran haber cometido que el caso amerite, incluyendo el origen y destino en la aeronave que viajaron a Estados Unidos”, agregó la titular de la SSPC.

Violencia por poder en el Cártel de Sinaloa

AMLO también habló sobre una posible escalada de violencia en el norte del país, ante la detención del Mayo Zambada, así como de Joaquín Guzmán Loera, hijo del Chapo Guzmán, que habría traicionado al narcotraficante para ser detenido en Estados Unidos.

“No, no, no, y yo espero que no haya, deseo que no haya. La violencia no va a solucionar nada, nada, nada. Y se tiene que aclarar las cosas, qué sucedió”, comentó el mandatario nacional al explicar que habrá transparencia y se informará de manera oportuna cuando EE.UU entregue los detalles en dicho informe completo solicitado y obtener los datos de la investigación propia.

El presidente también reiteró que ni el Gobierno de México ni las Fuerzas Armadas participaron en la operación donde fueron detenidos Zambada y Guzmán López y sólo conocen lo que hasta ahora se ha informado públicamente en sus conferencias.

“Nos informaron que dejó el penal de donde estaba y cambió la medida cautelar, sigue en custodia de las autoridades estadounidenses, pero no está en el penal donde estaba originalmente”, comentó Rosa Icela Rodríguez sobre la información que el Gobierno de Estados Unidos le dio a México sobre el otro hijo del Chapo Guzmán.