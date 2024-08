¿Qué le respondió Sheinbaum a la clavadista mexicana Gaby Agúndez tras su petición?

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, respondió a la clavadista mexicana Gabriela Agúndez, ante la pregunta de una periodista, ante el llamado que hizo la participante en los Juegos Olímpicos de París 2024 por la falta de apoyo por parte de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), que preside actualmente Ana Gabriela Guevara.

“Primero felicitar a todos nuestros medallistas, además el gran papel de todos los mexicanos, algunos no alcanzaron medalla, pero han hecho un gran papel, mandarles muchas felicitaciones, ya muy pronto les contaremos quién se queda en la Conade ya partir de ahí podemos hablarles”, respondió Sheinbaum a la pregunta de los medios de comunicación, en una conferencia tras reunirse con gobernadores de Occidente.

“Nuestro objetivo no solamente es apoyar el alto rendimiento, sino también hacer un trabajo de deporte comunitario, que vaya desde la salud hasta los semilleros que permitan tener campeones olímpicos, ya cuando presentemos a quien estará en la Conade, hablaremos de toda la política sobre el deporte”, agregó la primera presidenta electa de México sobre la petición de la clavadista Gabriela Agúndez.

¿Qué pidió Gaby?

Después de concluir su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, la clavadista Gabriela Agúndez, envió un contundente mensaje Sheinbaum, solicitándole apoyo a los deportistas de su disciplina.

En atención a los medios, luego de terminar en quinto lugar en la plataforma de 10 metros individual, la atleta de Mexicali, Baja California, pidió a Sheinbaum Pardo y al próximo/a titular de la Conade, “voltear a ver” a los clavadistas.

“Decirle a la próxima presidenta, al próximo titular de la Conade que volteen a vernos, que volteen a ver al deporte mexicano. Y hablando de mi deporte, que volteen a ver a clavados, que tantas alegrías le ha brindado a México”, mencionó.

“En esta ocasión se vivió un ciclo olímpico bastante complicado sin apoyo para uno como atleta, para mi entrenador también. Se pide que haya voluntad de querer apoyar y querer solucionar todos estos temas que nos han complicado”, agregó.

AMLO felicita a Marco Verde

El presidente Andrés Manuel López Obrador también felicitó a los atletas olímpicos mexicanos, sobre todo al boxeador Marco Verde, al mencionar que le dio mucho gusto porque ya aseguró la plata y le mandó a decir que estará pendiente de la pelea por el oro en París 2024.

“Marco, vamos a estar todos pendientes, yo estaba pendiente y me dio mucho gusto porque ya está asegurada la plata, pero está chapa adelante, está encarnando la voluntad de triunfo de México. El viernes a lo mejor sí (veré la pelea), a mí me gusta el box, no hablo del político”, comenta AMLO sobre Marco y su pase a la final.