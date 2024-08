AMLO se quedó a dormir en Santa Rita, de donde son los manifestantes de la México-Puebla

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los campesinos para que no se dejen manipular por los abogados, durante su conferencia mañanera.

El presidente Andrés Manuel López Obrador contó que se quedó a dormir en Santa Rita Tlahuapan, durante su conferencia mañanera de este jueves 8 de agosto, donde habló sobre los bloqueos por parte de ejidatarios de esta localidad en la autopista México-Puebla.

“Se afecta a mucha gente que no puede transitar, aún cuando se están desviando los vehículos por vías alternas y ojalá y ellos entiendan esta situación, yo conozco Santa Rita, ahí me quedé a dormir cuando el éxodo por la democracia, es por río Frío, pertenece a Puebla, me conocen bien, yo creo que más que al abogado, a quien está supuestamente defendiéndolos”, comentó el presidente.

El mandatario nacional afirmó que los pobladores de esta zona mantienen una demanda en contra del Gobierno Federal, de que no se les pagaron sus terrenos o no les pagaron bien, pero después de acudir a varias instancias, la administración actual decidió pagarles por los daños ocasionados en gobiernos anteriores, sin embargo, no aceptaron.

“Pero nosotros para poder pagar un daño, tenemos qué hacer un avalúo, hay una instancia del Gobierno Federal encargada de hacer estos avalúos, se tiene el dinero para pagarle a los campesinos y dicen los abogados, no estamos de acuerdo con los avalúos, quieren más”, explicó AMLO.

Además, reiteró que no se puede pagar más de lo que se establece en una avalúo y que desconoce cuánto es, pero que los abogados están queriendo abusar, al mismo tiempo que aseguró que no se va a reprimir la protesta, al hacer un nuevo llamado a los campesinos a no dejarse manipular por ellos.

¿Por qué bloquearon la autopista?

El bloqueo iniciado el martes pasado, a la altura del kilómetro 74 de la autopista México-Puebla, continúa por parte de pobladores de Santa Rita, cabecera del municipio de Tlahuapan.

Los responsables del bloqueo exigen el pago de las tierras que les fueron expropiadas para la construcción de la autopista y del Parque Nacional Izta-Popo que, desde hace 60 años, no les ha sido liquidado por parte del Gobierno Federal.