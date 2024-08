AMLO analiza sanción por cierres de la México-Puebla que deja pérdidas de 4 mil mdp por día

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se analizará una sanción por los cierres de la autopista México-Puebla, que se estima, causan una pérdida de cuatro mil millones de pesos por cada día que continúen los bloqueos, lo que afecta gravemente la economía local y nacional.

“Se va a analizar, no queremos reprimir, eso es lo que están pidiendo los conservadores, quieren mano dura, son muy hipócritas, no es que realmente les afecte, lo que quieren es que nosotros actuemos mal en forma autoritaria y represiva, ellos mismo nos van a acusar de intolerantes e ineficientes, los conozco de tiempo atrás, no cambian”, comentó el presidente, durante su conferencia de prensa mañanera de este viernes 9 de agosto.

Afectaciones

“El bloqueo de rutas estratégicas como el Arco Norte puede generar un efecto dominó en la economía nacional, retrasando entregas y encareciendo productos. La cooperación entre el gobierno y las comunidades locales es crucial para resolver el conflicto y proteger la competitividad del sector logístico mexicano”, explicó José Ambe, CEO de Logística de México (LDM).

De acuerdo con datos de LDM, la carretera dejó paralizadas aproximadamente a 100 mil unidades de transporte, incluyendo tráileres, autobuses y vehículos privados, con lo que se estima una pérdida de cuatro mil millones de pesos al día, que también podrían generar escasez y aumento de costos en los productos esenciales.

“Los bloqueos en las rutas principales del país son un grave riesgo para la cadena de suministro, afectando a los transportistas y a la economía nacional. Es crucial que se priorice una solución inmediata para evitar una crisis logística de mayor escala”, explicó Ambe, al hacer un llamado urgente al Gobierno de México para una solución pacífica y se garantice la libre circulación por esta importante vía de la Zona Metropolitana.

Además, los conductores y pasajeros de los vehículos atrapados en el bloqueo carecen de recursos básicos como comida, agua, medicamentos y acceso a servicios sanitarios, a pesar de que las mercancías que circulan en el sureste, se mantienen.

“El bloqueo paralizó la circulación en ambos sentidos de la autopista, con más de 35 kilómetros de vehículos varados, sin posibilidad de retorno a Puebla ni de acceso a Ciudad de México. Esta situación interrumpió cadenas de suministro cruciales, con mercancías perecederas en riesgo y pérdidas económicas millonarias que continúan aumentando con cada hora que pasa”, agregó LDM a través de un comunicado.