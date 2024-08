AMLO acusa ‘promiscuidad política’ y califica de venganza la detención de Javier Corral

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de “promiscuidad política” y calificó de venganza la detención del senador electo Javier Corral, tras señalar que se trata de una venganza de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras aliarse con el exmandatario César Duarte.

“Esto tiene que ver con diferencias políticas que vienen de tiempo atrás, la actual gobernadora (Maru Campos) se alió al exgobernador (César) Duarte, aunque son de partidos distintos, es parte de la promiscuidad política de los últimos tiempos, de cómo se empezaron a unir el PRI y el PAN”, indicó el mandatario nacional en su conferencia mañanera de este jueves 15 de agosto.

“En una especie de venganza, porque no les voy a hablar de la cuestión legal, eso pídanle opinión a los expertos,yo les voy a hablar de la realidad política, porque lo otro es lo que llaman ‘la ley es la ley’ cuando les conviene”, añadió.

AMLO informó que policías judiciales de Chihuahua quisieron detener a Corral en Ciudad de México, sin informarle nada a la Fiscalía capitalina, situación que de acuerdo a la ley, sin realizar un procedimiento de colaboración e informar a las autoridades locales.

“Si no había un procedimiento no pueden venir policías de ningún estado a detener aquí sin tener una colaboración con la Fiscalía (de CDMX), también como son asuntos de pleitos políticos y de venganzas, al estar a punto de tomar posesión como senador, Corral, para enjuiciarlo tendrían que desaforarlo, como faltan unos días para que lo nombren como senador, se apresuraron, porque una vez que esté en la cárcel ya no puede serlo”, explicó López Obrador al recordar que algo similar quisieron hacer contra él antes de las elecciones de 2006, cuando buscaba por primera vez la Presidencia de la República.

Salinas de Gortari

De acuerdo con el presidente, esta suerte de alianza entre el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional inició en Chihuahua, durante los tiempos del expresidente Carlos Salinas de Gortari: “en buena medida esto surge en Chihuahua, porque Salinas apoya a un gobernador del PAN, a Francisco Barrios, amiguísimo de Salinas”, explicó al contar cómo se realizaba desde el Gobierno Federal el fraude en los estados a través de acuerdos.

“Ese mismo día hubo elección en Michoacán para gobernador, nada más que Salinas no nos quería y no nos veía como adversarios a vencer, sino como enemigos a destruir, en el caso de Michoacán lo que hubo fue una gran represión y fraude, a diferencia de lo de Baja California”, comentó.

“Esa alianza viene de atrás, resulta que la actual gobernadora de Chihuahua y el exgobernador Duarte están aliados en contra de Corral, porque Corral fue el que promovió las acusaciones en contra de Duarte, que tuvo que irse a Estados Unidos, allá fue detenido, extraditado, se trajo a Chihuahua y aquí se le liberó, creo ya”, explicó AMLO.