AMLO revela cómo se hacen los discursos de Claudia Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, durante su conferencia mañanera de este viernes 16 de agosto, cómo se hacen los discursos de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario nacional contó que Sheinbaum tiene un diario que lleva a todos lados, algo que antes se acostumbraba mucho antes, “yo a veces apunto, pero ela tiene mucha disciplina”, explicó López Obrador.

Además, recordó que cuando realizó sus giras por el país visitó los 570 municipios de Oaxaca, viaje donde llevaba su diario y de ahí pudo escribir sobre el estado y el México profundo.

El presidente también recomendó a los políticos jóvenes, aunque aclaró que Sheinbaum Pardo no necesita una recomendación porque es buena oradora e sabe improvisar muy bien, que cuando vayan a dar un discurso, sobre todo cuando sean eventos masivos, escriban ellos mismos sus discursos.

“Mi recomendación en general a los políticos es que cuando tengan que hablar, aunque sean buenos oradores que procuren escribir sus discursos, cuando se trata de actos grandes, mítines, es lo mejor, no improvisar mucho, porque siempre hay riesgos, a veces es más la pasión que la razón, cuando se lee, aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría”, explicó.

“Más si uno es opositor o no es bien visto por los oligarcas o por los medios conservadores, si se lee no hay pierde, se puede salir uno, pero poco y regresar al texto por seguridad, claro que cuando uno está en el Zócalo y está uno leyendo, se sale uno del texto, improvisa, a veces uno no dice las frases tal cual, pero las arreglan los adversarios”, reclamó.

¿Quién le hace los discursos a Claudia Sheinbaum?

“Algo que no es indiscreto pero pocos hacen, en el trayecto va escribiendo sus discursos, es muy importante que a una presidenta o presidente, diputados, senador, gobernador, que no les hagan los discursos, que los hagan ellos, y a Claudia no se los hacen, ella los escribe”, reveló AMLO.