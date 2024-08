Deseamos continuar la estrecha relación con México: Embajada de EE. UU

La Embajada de Estados Unidos en México afirmó su “máximo respeto a la soberanía” de nuestro país, en una nota diplomática como respuesta a la acusación de “injerencismo” por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno de México a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Con respecto a las preocupaciones de la Secretaría de que los comentarios del Embajador podrían representar una interferencia en los asuntos internos de México, aprovechamos esta oportunidad para afirmar nuestro máximo respeto por la soberanía de México”, indica la nota diplomática compartida en redes sociales por el embajador estadounidense Ken Salazar.

¿Qué dice la nota diplomática de respuesta?

La Embajada de los Estados Unidos de América saluda atentamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y tiene el honor de responder a la nota SRE/1052/2024 de la Secretaría en relación con la reciente declaración del Embajador Salazar sobre la reforma judicial propuesta por el Gobierno de México.

Estados Unidos sigue apoyando el compromiso de México de fortalecer el Estado de Derecho a través de la reforma judicial, con el objetivo de crear un poder judicial que goce de independencia, autonomía y legitimidad.

Con respecto a las preocupaciones de la Secretaría de que los comentarios del Embajador podrían representar una interferencia en los asuntos internos de México, aprovechamos esta oportunidad para afirmar nuestro máximo respeto por la soberanía de México. Al mismo tiempo, mientras trabajamos de manera conjunta como socios para hacer realidad la integración económica de América del

Norte y abordar los desafíos de seguridad compartidos que afectan directamente a nuestros dos pueblos, es del interés de los Estados Unidos identificar los acontecimientos que limitarían innecesariamente nuestra capacidad para alcanzar estos objetivos juntos.

Como lo expresó el Embajador Salazar, Estados Unidos apoya el concepto de reforma judicial en México, pero nos preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el poder judicial del Gobierno de México.

Estados Unidos desea continuar su estrecha colaboración con México para alcanzar nuestros objetivos compartidos como socios iguales y en el espíritu de amistad que refleja nuestros lazos de antaño.

La Embajada de los Estados Unidos de América aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Secretaría de Relaciones Exteriores las seguridades de su más alta consideración.

Embajada de los Estados Unidos de América,

Ciudad de México, 23 de agosto de 2024.

¿Qué dijo AMLO?

López Obrador afirmó que existe “hay una pausa” en la relación con las Embajadas de los Estados Unidos y Canadá tras los comentarios realizados por sus embajadores en México contra su iniciativa de reforma al Poder Judicial.

El mandatario nacional indicó que se debe respetar la soberanía del país, durante su conferencia de prensa mañanera de este martes 27 de agosto, donde habló sobre los recientes comentarios realizados por los representantes diplomáticos de dichas naciones, Ken Salazar y Graeme Clark.

“Mientras no haya eso y sigan con esa política pues hay pausa con la Embajada, tienen que aprender a respetar la soberanía de México, no es cualquier cosa, porque nosotros no vamos a darles consejo de nada, a decir que está bien y que está mal, entonces queremos que sean respetuosos”, comentó.

“Ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país, mientras no haya eso y sigan con esa política hay pausa con la Embajada”, sentenció.