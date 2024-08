Sheinbaum respalda a AMLO: hay temas que sólo le corresponden a los mexicanos como el Poder Judicial

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, respaldó el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador para “pausar” la relación con las Embajadas de Estados Unidos y Canadá, por los posicionamientos sobre la reforma al Poder Judicial.

“Vamos a respaldar siempre al presidente de la República y eso no quiere decir que cambien las relaciones con Estados Unidos y Canadá”, explicó en una conferencia de prensa improvisada, después de reunirse con legisladores electos de Morena, que tendrá supermayoría en la Cámara de Diputados junto a sus aliados.

“Es una decisión del presidente de la República, frente al agravio que cometió el embajador, tanto de Estados Unidos como de Canadá, lo he comentado, hay muy buena relación, hay diálogo, pero hay temas que le corresponden a los mexicanos decidir como es el caso de la conformación del Poder Judicial”, añadió la mandataria nacional.

“Nadie está planteando (el retiro del embajador). Vamos a ver qué pasa en esta semana, no tenemos porqué adelantarnos, lo importante es que hubo un posicionamiento por parte del embajador de Estados Unidos y el de Canadá (...) nuestra función como Poder Ejecutivo y también los legisladores es defender nuestra soberanía”, agregó.

¿Qué dijo AMLO?

López Obrador afirmó que existe “hay una pausa” en la relación con las Embajadas de los Estados Unidos y Canadá. El mandatario nacional indicó que se debe respetar la soberanía del país, durante su conferencia de prensa mañanera de este martes 27 de agosto, donde habló sobre los recientes comentarios realizados por los representantes diplomáticos de dichas naciones, Ken Salazar y Graeme Clark.

“Mientras no haya eso y sigan con esa política pues hay pausa con la Embajada, tienen que aprender a respetar la soberanía de México, no es cualquier cosa, porque nosotros no vamos a darles consejo de nada, a decir que está bien y que está mal, entonces queremos que sean respetuosos”, comentó.

“Ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país, mientras no haya eso y sigan con esa política hay pausa con la embajada”, sentenció.

Respuesta de la Embajada de Estados Unidos

Salazar emitió la nota diplomática de respuesta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que dio a conocer después de la decisión de AMLO sobre la “pausa” en las relaciones. La Embajada de Estados Unidos en México afirmó su “máximo respeto a la soberanía” de nuestro país, en una nota diplomática como respuesta a la acusación de “injerencismo”.

“Con respecto a las preocupaciones de la Secretaría de que los comentarios del Embajador podrían representar una interferencia en los asuntos internos de México, aprovechamos esta oportunidad para afirmar nuestro máximo respeto por la soberanía de México”, indicó la nota diplomática compartida en redes sociales por el embajador estadounidense.

“Estados Unidos desea continuar su estrecha colaboración con México para alcanzar nuestros objetivos compartidos como socios iguales y en el espiritu de amistad que refleja nuestros lazos de antaño”, agregó.