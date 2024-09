Las obras pendientes que dejará AMLO a la presidenta electa Claudia Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejará algunas obras pendientes de su administración a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, otro de los temas importantes que no se completaron en su sexenio, al igual que la descentralización de las instituciones.

“Quiero recordar qué ofrecí, que no vaya a cumplir, para pedirle (a Claudia Sheinbaum) que se pueda incluir en el presupuesto, pero no me acuerdo de nada que yo haya ofrecido que yo no vaya a cumplir, en obras en beneficio de la gente”, comentó.

“Lo que ofrecimos lo estamos cumpliendo, se está trabajando en eso, casi todo, ofrecí 100 compromisos, hay uno o dos que están pendientes, el que tiene que ver con Ayotzinapa y lo que tiene que ver con la descentralización, pero hemos hecho 100 cosas más que no me comprometí y las hicimos”, indicó el mandatario nacional.

“Ya sé que van a preguntar por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con el presupuesto de 2025, pues porque quedan algunas pequeñas obras pendientes que van a requerir de un porcentaje de presupuesto de 2025, no son muchas pero él está interesado en que conozcamos cuáles son esas obras que tienen que ser parte de 2025″, aclaró Sheinbaum ante los cuestionamientos posteriores. Estas son las obras inconclusas del sexenio de AMLO.

Tren Suburbano Lechería-AIFA

Este proyecto conectará el Aeropuerto Felipe Ángeles en Zumpango, Estado de México, con el resto de la zona metropolitana. Constará de 23 kilómetros de vía doble, por lo que se prevé que el viaje entre el AIFA y Buenavista sea de 39 minutos aproximadamente.

En abril de este año, AMLO informó que la ampliación del Tren Suburbano al AIFA se inauguraría a mitad de 2024, pero por retrasos, puede no concluirse en lo que resta del año.

IMSS-Bienestar

Completar el programa en los 23 estados donde opera. Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicó que el primer gran paso para este proceso fue en los ámbitos político, administrativo y laboral, para garantizar la operación de los servicios médicos y la certeza de que las personas recibirán atención médica de calidad y gratuita.

Tren Interoceánico

Actualmente conecta a Coatzacoalcos con Salina Cruz. El Tren Interoceánico cuenta con un tramo en forma de línea ‘K’, que comunica de Ixtepec hasta Ciudad Hidalgo, y otra de Coatzacoalcos a Palenque.

Es el segundo gran proyecto ferroviario, inaugurado el 22 de diciembre de 2023, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. En esta obra aún falta por concluir las siguientes líneas:

Línea Z: Contempla los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas

Líneas K y KA: Conectará con Guatemala, de Ixtepec a Ciudad Hidalgo en Chiapas

Tren Maya

Inaugurado en diciembre de 2023 en una primera etapa que brinda servicio a pasajeros, aunque el reto es concluir el resto de las líneas y que opere como transporte de carga.

López Obrador anunció que antes de concluir su mandato se abrirán los últimos tramos, es decir, 5, 6 y 7. Pero, en la lista de prioridades de la próxima presidenta, apostará por la conclusión y consolidación de este proyecto.

Sheinbaum indicó que se busca que el Tren Maya conecte con Puerto Progreso y adicione el servicio de carga.