AMLO rifará un reloj a reporteros en su última conferencia mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que rifará un reloj a los reporteros de la conferencia de prensa mañanera, “nada más a los que han estado desde el principio”, después de reiterar que el que usa frecuentemente cuesta menos de cuatro mil pesos.

“También tome una decisión, porque tengo otro, no tan bueno como este, se los voy a rifar aquí entre ustedes, el último día, si me lo aceptan, todos los que han venido, que agarran su número, nada más los que han estado desde el principio, que se han desmañanado, y se lo entregó aquí el último día, el lunes 30 de septiembre y los tamales”, comentó, durante su conferencia de este viernes 6 de septiembre.

En su conferencia de ayer jueves 5 de septiembre, López Obrador mostró una publicación en redes sociales, que atañe a una revista, sobre el costo de su reloj, el cual se dijo, costaba más de 100 mil pesos y se trataba de un IWC Pilot Mark XVIII Steel IW327009, mejor conocido como “Reloj de Aviador Mark XVIII”.

“Que cuesta 140 - 117 mil pesos, cuesta como 125 dólares, como 4 mil pesos de ahora, no, menos, pero lo que me llamó la atención, 250 mil reproducciones (tiene la publicación), pero lo que me llamó mucho la atención es que, el que saca esto, es hijo del finado Amado Avendaño y de Conchita, también finada, que eran zapatistas, él terminó siendo un defensor del bloque conservador, una pena, él es el que el pone el texto, del zapatismo al conservadurismo, me puse a ver y es de los más tenaces opositores a la transformación”, añadió el presidente, este viernes.

El reloj que usa

Ayer, AMLO aclaró que el reloj que usa no corresponde al fabricado por una marca de alta gama, como se difundió, al comentar que su prenda fue un regalo de un amigo desde hace alrededor de seis años, el cual no supera los dos mil 500 pesos.

“Me enteré hace una semana de que los que no me quieren dicen que tengo un reloj que es una marca famosa, voy a aprovechar no es esa marca, porque ese vale como 120 mil pesos pero, me usan, desde hace algún tiempo y sale en una revista, me usan para hacer publicidad de una marca”, indicó.

“Vale dos mil pesos, es el que he tenido siempre, pero hay uno así parecido, sí es una marca ‘machuchona’, y me sacan a mí, me usan, nada más para aclarar, tampoco voy a decir qué marca es esta, pero yo no usa esas marcas”, añadió.

“Este me regaló un amigo como hace seis años y no falla, no he tenido problema, claro, yo tengo la costumbre de quitarme el reloj para bañarme, pero este vale como dos mil 500 pesos, llevo seis años con él”, reiteró el presidente.