No es ir a reprimir, es evitar que se enfrenten las bandas: AMLO sobre violencia en Culiacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el reporte de Culiacán, en Sinaloa, es que hubo un enfrentamiento, el cual espera sea transitorio, porque el objetivo es evitar que se enfrenten las bandas de la delincuencia organizada, no ir a reprimir, al mismo tiempo de garantizar la paz a los ciudadanos de esa zona.

“Decirle a los ciudadanos de Sinaloa y Culiacán que se está pendiente, se está actuando, hay elementos suficientes para garantizar la paz, la tranquilidad, hasta ahora, afortunadamente las cosas se están tranquilizando, de todas maneras vamos a seguir cuidando, no es ir a reprimir, es garantizar la protección de los ciudadanos y evitar que se enfrenten las bandas”, comentó, durante su conferencia mañanera de este martes 10 de septiembre.

“Esto último de Sinaloa, el reporte es que se enfrentaron, lamentablemente hirieron a dos militares que van a ayudar para evitar el enfrentamiento y a proteger inocentes, lamentablemente falleció un sargento, le enviamos condolencias, fallece en el cumplimiento de su deber, hay un herido, se detuvieron a personas de la delincuencia, a uno en especial y mucho armamento”, explicó sobre los reportes de violencia a través de redes sociales.

“Es un enfrentamiento, espero que sea transitorio, fue lo que sucedió ayer en la madrugada y ya parece que regresó la calma, pedirles a todos que actúen de manera responsable, y ya el informe que tenemos en la mañana es que no hay enfrentamientos desde ayer al mediodía hasta la mañana de hoy, ya hay protección de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas”, añadió López Obrador.

Nombramientos en Sedena y Semar

El presidente indicó que conoce bien a Ricardo Trevilla Trejo y Raymundo Pedro Morales Ángeles, quienes estarán al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), respectivamente, en la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, previo a un evento en conjunto que se realizará en las instalaciones del Heróico Colegio Militar ubicado en Tlalpan, Ciudad de México.

“Muy buena opinión, ella decidió porque le corresponde, decidió muy bien, son nombramientos claves, no se puede uno equivocar en eso, yo no me equivoqué y ella tampoco se va a equivocar, porque los dos que se nombraron, por el trabajo, uno es jefe del Estado Mayor, desde luego que lo conozco, estaba todas las mañanas, a las reuniones de Seguridad asisten los secretarios de Marina, de Defensa y los responsables de los Estados Mayores, entonces él asistía y en otros informes”, expresó.

“Tengo buena impresión de él, lo escogió bien la presidenta, lo recuerdo porque encabezó el desfile del 2022, siempre hay un comandante y él estuvo, en el caso de Marina también lo conocí porque era responsable del plan del Istmo, es el almirante Morales, no sabía yo que el general Trevilla era de Campeche y sí sabía que el almirante Morales era de Oaxaca”, añadió.