Claudia Sheinbaum me da mucha confianza, va a ser congruente: Beatriz Gutiérrez Müller

Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la presidenta electa Claudia Sheinbaum le genera mucha confianza, aún si no la conociera, al mencionar que será muy congruente porque viene de una lucha democrática y por la justicia del país.

“Sobre ella, estoy muy contenta porque la conozco y aunque no la conociera, al escucharla, cómo se expresa, a mí me da mucha confianza, creo que ella viene de la lucha democrática y la justicia en México, lo que va a ser es congruente”, comentó Gutiérrez Müller, durante la conferencia de prensa mañanera de este miércoles 11 de septiembre.

Triunfo de las mujeres

La escritora también afirmó que escoger a Sheinbaum fue un gran acierto del pueblo de México, porque demostró que ya no es importante el género a la hora de escoger la persona que comandará al país.

“Es un gran acierto del pueblo de México, me gusta porque al votar el 2 de junio, demostró que le es indiferente si el mandatario es hombre o mujer, eso habla de un nivel de evolución superior al que imaginaba”, explicó.

“Ella por ser mujer nos va a ratificar esa idea, nosotras (las mujeres) lo hacemos distinto, no es mejor o pero, eso va a ser muy emocionante de ver, le deseó todo el éxito, como escribí: ‘yo seré para ella como presidenta una leal escudera’”, añadió la esposa de AMLO.

“Qué bueno que en México ya no se tenga que votar por alguien que está bonita, feo, gordo, delgadito o parece barbie, eso ya es secundario, si es Claudia u otra mujer, se votó por las habilidades, capacidades, propuestas, sin tomar en cuenta el sexo o la orientación sexual, porque incluso como vamos, puede existir en el futuro un presidente en México que sea homosexual, ¿porqué no?, lo que importa no es lo que hace en la noche el señor o la señora, sino los compromisos que hace con el país y que los cumpla”, sentenció Gutiérrez Müller.