Discusión de la reforma judicial se reanuda luego de irrupción en el pleno del Senado

Después del receso indefinido que declaró el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña por la irrupción de manifestantes que se identificaron como trabajadores del poder judicial en el salón de sesiones, la discusión de la reforma judicial se reanudó a las 19:00 horas en la antigua casona de Xicoténcatl.

El senador dijo que los trabajos se prolongarán por el tiempo que sea necesario, adelantó que los mismos avanzarán lento porque no se cuenta con la misma infraestructura tecnológica que en la sede principal.

Aunque algunos de los legisladores de la oposición permanecieron en el salón de sesiones y contemplaban a los manifestantes, después de unos minutos también abandonaron el sitio para dirigirse al Centro Histórico y arribar al inmueble que fue custodiados con vallas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

¿Cómo ocurrió el ingreso?

Después de las 16:00 horas, los manifestantes que estaban afuera del recinto legislativo y en la explanada comenzaron a avanzar hacia el salón, consiguieron tomar el balcón en donde se colocan a los invitados que acuden a las sesiones y que está detrás de las curules.

Sin embargo, minutos después comenzaron a empujar la puerta principal del ingreso al pleno, del otro lado al menos cinco trabajadores del personal de resguardo intentaron contener el empuje, para tratar de disuadir a los trabajadores les lanzaron líquido de extintores.

Después de varios empujones, consiguieron abrir la puerta y de distribuyeron por el salón de sesiones en donde gritaron sus consignas a favor del Poder Judicial. La discusión se interrumpió abruptamente durante la intervención de la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Edith Anaya.

Luego del ingreso de los manifestantes, Gerardo Fernández Noroña afirmó que sería a las 19:00 horas cuando se reanudaría la discusión en la Casona de Xicoténcatl en el Centro Histórico de la Ciudad de México, aunque también arremetió contra ellos.

“Estoy indignado porque no tienen palabra quienes protestaban, los recibí el domingo en la noche, dijeron que iban a permitir los trabajos del pleno del Senado, la oposición hizo operación hormiga metiendo gente al inmueble y luego el asalto al salón”.

Añadió que se esperaba la asistencia de todos los grupos parlamentarios y como se tenía previsto desde el inicio, ya que la manifestación no modifica el proyecto presentado.

“Está convocado todo mundo, no es sesión de una aparte, insistí a los senadores que salieran del salón porque soy responsable de la seguridad, pero si los senadores celebran la manifestación violenta y no quieren salir del lugar no es mi responsabilidad”.