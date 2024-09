¿Cuándo entra en vigor la reforma al Poder Judicial? Esto afirmó AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que publicará la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el próximo domingo 15 de septiembre, que coincide con el Grito de Independencia, durante su conferencia mañanera de este jueves 12 de septiembre.

“Que se publique el 15 de septiembre, porque es una de forma importantísima, eso es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, el pueblo elige a sus representantes, el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes que es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía”, comentó.

Esto, después de que AMLO diera a conocer que 18 Congresos estatales avalaron la reforma al Poder Judicial. La aprobación ocurrió primero en Oaxaca, después se replicó en estados como Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Tlaxcala, Durango y Yucatán, en menos de 24 horas, después de ser aprobada en los primeros minutos del miércoles en el Senado de la República.

Publicación de reformas

Cabe recordar que, las reformas que se publican en el DOF entran en vigor al día siguiente de su publicación (en este caso sería el 16 de septiembre), a menos que la reforma misma indique un plazo diferente.

La función principal del Diario Oficial es publicar las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los Poderes de la Unión en el territorio nacional, para informar y que sean acatados según lo establecido en el área de su competencia.

Es importante señalar que, ningún acuerdo, decreto, ley, modificación, resolución, tratado internacional, aviso o cualquier otro documento aprobado por el Estado mexicano entra en vigor sino hasta que sea publicado en el DOF.

Estos son los 18 Congresos estatales que aprobaron la reforma: