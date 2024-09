AMLO advierte a sector privado que resuelvan contratos: yo me quedo fresa ante Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió al sector privado que resuelvan los temas pendientes con su administración en los días que le quedan, porque será distinto tratar con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, con quien se comparó.

López Obrador informó que dos empresarios “se resisten” aún a modificar los contratos de administraciones anteriores, a diferencia de otros que cedieron por el bien del interés público, y negociaron un nuevo contrato con su gobierno.

Además, indicó que, de al menos 10 casos, dos no han llegado a un acuerdo con el Gobierno de México, porque quizá esperan negociar otras condiciones con la próxima mandataria. Pero “aconsejó” que el problema se solucione lo más pronto posible, porque Sheinbaum es más exigente.

¿Qué dijo?

“Había tres hospitales de una empresa de Olegario Vázquez y ya se llegó a un acuerdo con él, son tres de esos (10) hospitales, agradecerle a él porque aceptaron la modificación del contrato, no eran contratos buenos para el interés público, ellos lo entendieron y así lo están entendiendo otros”, comentó.

“Hay dos empresas que se están resistiendo, están esperando que yo me vaya, yo les aconsejaría que resuelvan estos días ya, porque conozco muy bien a la presidenta electa, la conozco mejor que ellos, y es muy recta, en una de esas voy a salir yo fresa”, añadió.

El mandatario nacional también alertó a los empresarios en general, para que no piensen que seguirán las condiciones y la corrupción que había con las administraciones anteriores, por lo que recomendó adaptarse a las nuevas circunstancias.

“Que no estén pensando de que van a regresar a lo de antes, no, no antes como antes, ahora ahora como ahora, es más sano el pensar que hay una nueva realidad”, señaló, durante su conferencia de prensa de este viernes 13 de septiembre.