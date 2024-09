Luisa María Alcalde, la millenial que ahora es presidenta de Morena

Este domingo se llevó a cabo la renovación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en donde participaron cerca de tres mil delegadas y delegados, los cuales eligieron a Luisa María Alcalde como presidenta del partido y a Carolina Rangel, como secretaria general, en tanto Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue designado como secretario de Organización.

En su primer discurso, como nueva dirigenta de Morena, Alcalde Luján, señaló que se enfocará en consolidar al movimiento que llevó al poder al presidente López Obrador y que logró que llegara a la Presidencia de México la primera mujer: Claudia Sheinbaum, quien además fue fundadora de Morena.

Concluye primera etapa de la 4T

Al hablar sobre el presidente López Obrador, indicó que el mandatario se va confiado a Palenque, Chiapas en el relevo generacional y con él concluye la primera etapa de la Cuarta Transformación y resta consolidar el segundo piso del bienestar para el pueblo de México.

Indicó que no va a fallar en esta nueva encomienda y buscará la consolidación con la conformación de más de 70 mil comités secccionales en todo el país, ya que la fuerza de Morena es la organización desde las bases.

“Somos herederos de las luchas de nuestro pueblo y hoy tenemos un México más justo y democrático, pero debemos evitar que nos volvamos presas de la soberbia, y por tanto no podemos traicionar la confianza de los ciudadanos”, resaltó.

La nueva presidenta de Morena enumeró algunas acciones que a su juicio son necesarias para que el partido se consolide como un instrumento de transformación:

Conformar 70 mil 751 comités seccionales en todo el país

Apertura a la afiliación y credencialización de todos los militantes

Participación de los militantes en todas las decisiones

Difusión, difusión y suscripción de dos documentos: Los siete postulados de un morenista y el Decálogo para gobiernos de Morena

Fortalecer la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido

Mantener entre todos y todas y para siempre la unidad, la humildad y la honestidad

Mantener fuerte y sólido al Instituto Nacional de Formación Política

Fortalecer la Comisión de Elecciones y que se garantice que la Comisión de Encuestas realice con transparencia la selección de todas y todos los candidatos

Finalmente recordó que un día los ahora militantes de Morena fueron considerados un peligro para México y muchos se agotaron y se rindieron; sin embargo miles decidieron quedarse y luchar para conformar la Esperanza de México.

“En esta nueva etapa nuestros adversarios aseguran que Morena no será nada sin el presidente Andrés Manuel López Obrador y no negamos que lo vamos a extrañar, pero lo que no saben es que la forma de demostrarle gratitud y cariño es siguiendo su ejemplo y cuidando su legado, estamos todas y todos obligados a ello”, puntualizó.

Integrantes del CEN

El resto de las carteras del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del partido quedaron de la siguiente manera:

Secretaría de Finanzas: Iván Herrera, en sustitución de Javier Cabriedes

Secretaría de Comunicación: Camila Martínez, en lugar de Andrea Chávez

Secretaría de Arte y Cultura: Arturo Martínez Núñez, en sustitución de Tomás Pliego

Secretaría de Jóvenes: Aarón Enríquez, en lugar de Alejandro Porras

Secretaría de Movimientos Sociales: Manuel Zavala Salazar, en sustitución de Carlos Castillo

Secretaría de Mexicanos en el Exterior: Manuel Alejandro Robles, en lugar de Nalleli Pedraza

Secretaría de Mujeres: Adriana Grajales Gómez, permanece en dicha encomienda

Secretaría de la Diversidad Sexual: Almendra Negrete fue ratificada en el cargo.

Secretaría de Pueblos Indígenas: Bxido Xishe Jara, fue ratificada en el cargo.

Morena, a diez años de distancia

En tanto, Mario Delgado, al despedirse como dirigente del partido, recapituló que, en estos cuatro años, Morena y sus aliados ganaron 24 gubernaturas, 642 diputaciones federales (en 2021 y 2024), 85 senadurías, mil 056 diputaciones locales y mil 699 ayuntamientos.

“Me llena de orgullo poder decir que ante cada reto, estuvimos, todo el movimiento como instrumento de la gente, a la altura de las circunstancias y del lado correcto de la historia”, expuso.

Enfatizó que llegó el tiempo del relevo en la dirigencia de Morena, una práctica “saludable y necesaria para evitar la formación de cacicazgos y abrir los espacios a la sangre nueva en el partido. Hay relevo y nuestro mejor legado es la transmisión de principios y valores a las nuevas generaciones de la militancia”, concluyó.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue una idea del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en 2012, decidió darle forma como organización civil y posteriormente en 2014 se inició el registro ante al Instituto Nacional Electoral (INE) para su nacimiento como partido político en agosto de ese año.