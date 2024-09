“No saber nada, hace que la herida duela más”: esposa de normalista de Ayotzinapa clama respuestas

José Ángel Campos Cantor tenía 33 años, estudiaba en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa porque quería ofrecerle una mejor vida a su esposa Blanca González y a sus dos hijas, una menor de 10 años de edad y una bebé recién nacida de dos meses; sin embargo, la vida dio un giro inesperado cuando participó en los hechos que desencadenaron en la trágica noche del 26 de septiembre de 2014.

Hoy a 10 años de los acontecimientos y sin resultados ni del gobierno de Enrique Peña Nieto ni de este que concluye el próximo 30 de septiembre, Blanca su esposa, cuenta a Publimetro cómo ha enfrentado la vida al perder al padre de sus hijas.

Cuenta que José Ángel era albañil y trabajaba con su padre, tenían 10 años de casados y desde siempre quiso ser maestro, por ello en 2014 le comentó que ingresaría a la normal para hacer realidad su sueño, a la par de que con una profesión la vida sería mejor para ellos como familia.

“Al principio yo no estaba de acuerdo, por todo lo que se escuchaba en contra de los maestros rurales, que no los tratan bien, que ganan muy poco, que hacen su carrera con muchos sacrificios, pero finalmente decidí apoyarlo”, señala.

Blanca añade que en julio de 2014 tuvo a su segunda hija, por lo que unos días antes del 26 de septiembre, José Ángel tuvo oportunidad de conocer a la pequeña y estar unos días en su casa, antes de volver a la normal.

Al rememorar los hechos se le quiebra la voz y señala que el no saber nada después de diez años, sólo hace que la herida por la pérdida del ser querido duela más, además que al quedarse con dos hijas menores de edad, tuvo que trabajar para salir adelante y pese a que ahora se encuentra en la Ciudad de México, labora en una fábrica y además se dedica a limpiar casas para tener un ingreso extra.

“Hemos permanecido en esta lucha constante todas las familias, hemos enfrentado penas juntos, algunas de las madres y padres de familia, ya están grandes, pero aún así su fuerza por saber en donde están sus hijos es lo que nos ha mantenido juntos y siempre hemos estado acompañados por los estudiantes de las 17 escuelas rurales, que no nos han dejado solos, año con año, durante las protestas”. — Blanca González, esposa de José Ángel Campos, Normalista de Ayotzinapa

Sobre el trágico día platica que cerca del mediodía del 27 de septiembre recibió una llamada de uno de los compañeros de José Ángel, informándole lo que había pasado en la noche del 26 de septiembre y la madrugada de ese día y que había varios estudiantes desaparecidos, entre ellos su esposo.

“A partir de ahí, ya no tuve calma, empezamos a buscarlo y no lo encontramos, no sabemos que pasó, y, sólo eso queremos saber, ¿Qué pasó con ellos?, sólo queremos justicia y no nos vamos a callar, vamos a seguir exigiendo que nos digan en dónde están los 43″, precisó.

¿Quienes eran los 43 Normalistas de Ayotzinapa?

De acuerdo con la cronología de los hechos, la privación de libertad de los 43 normalistas ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada 27 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes se dirigieron a Iguala, Guerrero a encabezar una protesta y además con la consigna de conseguir recursos para trasladarse el 2 de octubre a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco en la Ciudad de México.

Sin embargo fueron interceptados por policías municipales y estatales -según las versiones- por órdenes del presidente municipal de Iguala, Guerrero, el perredista José Luis Abarca, quien se encontraba en el informe de labores del DIF, presidido por su esposa, María de los Ángeles Pineda.

Estos son los estudiantes y la edad que tenían al momento de su desaparición:

1. Abel García Hernández, 20 años

2. Abelardo Vázquez Penitén, 19 años

3. Adán Abrajan De la Cruz, 24 años

4. Antonio Santana Maestro, 20 años

5. Alexander Mora Venancio, 21 años (identificado)

6. Benjamín Ascencio Bautista, 19 años

7. Bernardo Flores Alcaraz, 21 años

8. Carlos Iván Ramírez Villarreal, 20 años

9. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 19 años

10. César Manuel González Hernández, 21 años

11. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, 21 años identificado)

12. Cristian Tomás Colón Garnica, 18 años

13. Cutberto Ortiz Ramos, 22 años

14. Dorian González Parral, 19 años

15. Emiliano Gaspar de la Cruz, 23 años

16. Everardo Rodríguez Bello, 21 años

17. Felipe Arnulfo Rosas, 20 años

18: Giovanni Galíndez Guerrero, 20 años

19: Israel Caballero Sánchez, 21 años

20. Israel Jacinto Lugardo, 19 años

21. Jesús Giovanni Rodríguez, 21 años

22. Jhosivanni Guerrero De la Cruz, 20 años (identificado)

23. Jonás Trujillo González, 20 años

24. Jorge Álvarez Nava, 19 años

25. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 19 años

26. Jorge Antonio Tizapa Leguideño, 20 años

27. Jorge Luis González Parral, 21 años

28. José Ángel Campos Cantor, 33 años

29. José Ángel Navarrete González, 18 años

30. José Eduardo Bartolo Tlatempa, 17 años

31. José Luis Luna Torres, 20 años

32. Julio César López Patoltzin, 25 años

33. Leonel Castro Abarca, 19 años

34. Luis Ángel Abarca, 18 años

35. Luis Ángel Francisco Arzola, 20 años

36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 19 años

37. Marcial Pablo Baranda, 20 años

38. Marco Antonio Gómez Molina, 21 años

39. Martín Sánchez García, 20 años

40. Mauricio Ortega Valerio, 18 años

41. Miguel Ángel Hernández Martínez, 27 años

42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 23 años

43. Saúl Bruno García, 18 años.

Confiamos en el nuevo gobierno

Hace seis años, Mario González, padre de César Manuel González, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dijo que confiaban en el nuevo gobierno, luego de sentirse heridos y engañados ante la llamada ‘Verdad Histórica’ dada a conocer en 2015 por la entonces Procuraduría General de la República, encabezada por Jesús Murillo Karam.

En entrevista con esta reportera señaló en ese entonces que jamás se cansaría de buscar a su hijo y que se mantendría en la lucha por encontrarlo, que no le importaba convertirse en nómada y recorrer todo el país para que todos supieran que su vástago ‘era un buen muchacho’.

Hoy, a diez años de los hechos, explicó a un medio nacional que ha sido una lucha difícil que lo ha llevado por todo México y por Estados Unidos e incluso hasta Suiza en esta incesante búsqueda y caminar para que se escuche la historia de César Manuel, a quien apodaban cariñosamente ‘El Negro’.

“Híjole, es bien difícil, muy difícil, cargando un dolor impresionante, aparte de eso pues la situación de la salud, va cambiando, el cansancio, aparentemente decimos que no estamos cansados, pero el cuerpo ya sufrió el desgaste, definitivamente este tiempo ha sido de terror para toda la familia”, refirió Don Mario González.