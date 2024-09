¿AMLO tendrá seguridad al terminar su sexenio como presidente? Esto fue lo que dijo

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a la población porque, a pesar de tener adversarios, “no ha pasado de insultos, campañas negras o sucias de difamación”, por parte de personas que no estuvieron de acuerdo con su administración.

El mandatario nacional también reconoció que no sabe aún si tendrá seguridad cuando termine su sexenio al frente de México, el próximo 1 de octubre, pero pidió ayuda a todos los mexicanos para que no lo visiten en su quinta de Palenque, en Chiapas, donde pasará sus días escribiendo un libro.

“Voy a estar ahí y me va a cuidar la gente, pero no temo por nada, no sé todavía, no lo he resuelto (el tener seguridad), pero la gente me va a cuidar, les vuelvo a pedir a todos que ya no me busquen, recuerdo que el martes entrego la banda, me voy a quedar unos días para aclimatarme y luego me voy a ir allá”, comentó.

“Pedirles que me ayudan si no me visitan, si van lo van a usar de pretexto mis adversarios disfrazados de periodistas para ir a espiame, quiero tener tranquilidad para dedicarme a escribir, ahora que si no me hacen caso, voy a empezar a sospechar ‘estos son conservadores’ me voy a empezar a preguntar ‘¿y de parte de quién?’”, añadió.

“Sé que la gente me va a respetar, para que en una de esas si no hay nadie que yo me pueda ir, me salgo a nadar o a las cascadas, si veo que no hay mucha gente y que no me van a tomar fotos me puedo ir a macanear”, bromeó López Obrador, durante su conferencia de prensa mañanera de este jueves 26 de septiembre.

Cabe recordar que una de las agresiones más fuertes que tuvo el presidente ocurrió el fin de semana pasado en un evento realizado en Veracruz, donde una persona que se encontraba dentro de una manifestación de trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma recientemente aprobada, aventó una botella que casi lo golpea.