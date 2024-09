Conferencia, fiesta, retratro y reunión: así serán las últimas horas de AMLO en Palacio Nacional

Andrés Manuel López Obrador dejará de ser presidente el próximo 1 de octubre a las 00:00 horas, porque ese día por la mañana Claudia Sheinbaum tomará protesta como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en el Congreso de la Unión, para después iniciar su mandato como la primera mandataria mujer del país.

Aunque ambos comentaron en distintas conferencias que la mudanza no se hará en automático, debido a que ella le dará espacio a López Obrador y su familia para que se muden sin prisa. Sheinbaum Pardo confirmó hace un par de semanas, desde su Casa de Transición, que sí vivirá en Palacio Nacional, pero que por un tiempo estará viviendo en el departamento que renta en Ciudad de México, aunque no se sabe en específico cuánto tiempo será.

Mientras tanto, el presidente recordó que “el martes entrego la banda, me voy a quedar aquí unos días para aclimatarme y luego me voy a ir allá (Palenque, Chiapas)”, por lo que aún no es claro cuánto tiempo pasará entre la mudanza y el arribo de la presidenta.

Últimos días

El fin de semana AMLO no estará en Palacio. Este viernes, en la última gira de ambos, estuvieron en Guaymas, Sonora, donde entregaron el acueducto y distrito de riego al pueblo yaqui en Guardia Tradicional de Vicam Pueblo y después asistieron a la inauguración de la Zona de riego de la presa “Santa María” en km 5 de la carretera Agua Verde, en El Rosario, Sinaloa.

Para el sábado 28 y domingo 29, visitaron Tepic, Nayarit, e inauguraron y abanderaron el sector naval Boca de Chila, Compostela, para después ir hoy a Quintana Roo, donde a las 14:30 tienen programado la inauguración de la estación Chetumal del Tren Maya.

El mandatario nacional estará el lunes, donde se espera que a las 6:00 horas tendrá su última reunión con el Gabinete de Seguridad, aunque la semana pasada tuvieron un convivio de cierre y despedida con comida y música, para luego dar un mensaje de “10 minutos” en su última conferencia de mañanera programada a las 7:00 horas y después la convivencia con medios de comunicación.

“Una vez que terminemos la fiesta, vamos a rifar ese día, en la mañana le van a dar un número y aquí se va a poner, a ver el que saque, y al número se le entrega el reloj. Después, desayunamos. Y les invito, luego, al corredor para develar el retrato, ya ven que hay retrato de los presidentes, y ya es el último día. Luego, al mediodía tengo una comida con algunos presidentes”, comentó este viernes.

Despedida

Además de dejar un emotivo mensaje de despedida a sus simpatizantes, AMLO dijo que se queda con la enseñanza de “que el pueblo es amoroso, que es el mejor pueblo del mundo, nuestro pueblo”, durante su penúltima conferencia mañanera.

“Que le tengan siempre mucho amor al pueblo. Y si no alcanzan a querer al pueblo, que cuando menos lo respeten, que no lo ofendan, que no lo ninguneen”, dejó como consejo a los políticos jóvenes, ante la pregunta de los reporteros de dicha conferencia.